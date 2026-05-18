'황희찬 시즌 4호 도움' 울버햄튼, 풀럼과 1대 1 무승부

▲ 울버햄튼과 풀럼의 경기
축구 국가대표 황희찬이 마지막이 될지도 모를 울버햄튼 원더러스 홈 경기에서 공격포인트를 올렸습니다.
울버햄튼은 어제(17일) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 킥오프한 2025-2026 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 37라운드 풀럼과 홈 경기에서 1대 1로 비겼습니다.
이미 다음 시즌 챔피언십(2부) 강등이 확정된 울버햄튼은 승점 19(3승 10무 24패)로 최하위인 20위를 벗어나지 못했습니다.
황희찬은 4-2-3-1 대형에서 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전해 전반 25분 마테우스 마네의 선제골을 도왔습니다.
울버햄튼의 역습 때 상대 오른쪽에서 페널티지역 안으로 투입된 공을 이어받은 황희찬이 욕심부리지 않고 아크 부근에 있던 마네에게 흘려주자 마네가 오른발 슈팅으로 풀럼 골문을 열었습니다.
황희찬의 올 시즌 EPL 2호이자 공식전 4호 도움이었습니다.
황희찬의 공격포인트는 3월 7일 리버풀과의 잉글랜드축구협회(FA)컵 5라운드(16강)에서 시즌 3호 골을 터트린 이후 두 달여 만에 나왔습니다.
EPL에서는 1월 4일 웨스트햄 유나이티드전에서 1골 1도움을 기록한 뒤로 약 4개월 반 만에 공격포인트를 추가했습니다.
이로써 황희찬의 올 시즌 공격포인트는 EPL 2골 2도움, FA컵 1골 1도움, 잉글랜드풋볼리그(AEFL) 컵대회인 카라바오컵 1도움을 합쳐 7개(3골 4도움)로 늘었습니다.
울버햄튼의 강등으로 올여름 황희찬의 거취에 관심이 쏠리는 가운데 공교롭게도 이날 맞붙은 풀럼은 황희찬의 차기 행선지 후보 중 하나로 꼽히는 팀입니다.
황희찬의 도움으로 앞서가던 울버햄튼은 전반 추가시간 마네의 반칙으로 페널티킥을 내줬고, 이를 안토니 로빈슨이 차넣어 결국 무승부를 거뒀습니다.
황희찬은 79분을 뛰고 후반 34분 교체됐습니다.
2026 북중미 월드컵에 나설 대표팀 최종명단 26명에 든 황희찬은 오는 25일 원정경기로 치르는 번리와의 시즌 최종전을 마치고 대표팀에 합류할 예정입니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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