'황희찬 시즌 4호 도움' 울버햄튼, 풀럼과 1대 1 무승부

▲ 울버햄튼과 풀럼의 경기

축구 국가대표 황희찬이 마지막이 될지도 모를 울버햄튼 원더러스 홈 경기에서 공격포인트를 올렸습니다.울버햄튼은 어제(17일) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 킥오프한 2025-2026 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 37라운드 풀럼과 홈 경기에서 1대 1로 비겼습니다.이미 다음 시즌 챔피언십(2부) 강등이 확정된 울버햄튼은 승점 19(3승 10무 24패)로 최하위인 20위를 벗어나지 못했습니다.황희찬은 4-2-3-1 대형에서 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전해 전반 25분 마테우스 마네의 선제골을 도왔습니다.울버햄튼의 역습 때 상대 오른쪽에서 페널티지역 안으로 투입된 공을 이어받은 황희찬이 욕심부리지 않고 아크 부근에 있던 마네에게 흘려주자 마네가 오른발 슈팅으로 풀럼 골문을 열었습니다.황희찬의 올 시즌 EPL 2호이자 공식전 4호 도움이었습니다.황희찬의 공격포인트는 3월 7일 리버풀과의 잉글랜드축구협회(FA)컵 5라운드(16강)에서 시즌 3호 골을 터트린 이후 두 달여 만에 나왔습니다.EPL에서는 1월 4일 웨스트햄 유나이티드전에서 1골 1도움을 기록한 뒤로 약 4개월 반 만에 공격포인트를 추가했습니다.이로써 황희찬의 올 시즌 공격포인트는 EPL 2골 2도움, FA컵 1골 1도움, 잉글랜드풋볼리그(AEFL) 컵대회인 카라바오컵 1도움을 합쳐 7개(3골 4도움)로 늘었습니다.울버햄튼의 강등으로 올여름 황희찬의 거취에 관심이 쏠리는 가운데 공교롭게도 이날 맞붙은 풀럼은 황희찬의 차기 행선지 후보 중 하나로 꼽히는 팀입니다.황희찬의 도움으로 앞서가던 울버햄튼은 전반 추가시간 마네의 반칙으로 페널티킥을 내줬고, 이를 안토니 로빈슨이 차넣어 결국 무승부를 거뒀습니다.황희찬은 79분을 뛰고 후반 34분 교체됐습니다.2026 북중미 월드컵에 나설 대표팀 최종명단 26명에 든 황희찬은 오는 25일 원정경기로 치르는 번리와의 시즌 최종전을 마치고 대표팀에 합류할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)