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반도체 슈퍼사이클 맞은 코스피…수도권 주택시가총액 넘은 듯

유영규 기자
작성 2026.05.18 06:58 조회수
반도체 슈퍼사이클 맞은 코스피…수도권 주택시가총액 넘은 듯
주식시장이 활기를 띠면서 코스피 시가총액이 수도권 주택 시가총액을 사실상 넘어선 것으로 추정됩니다.

오늘(18일) KRX 데이터 마켓플레이스에 따르면 15일 종가 기준 코스피 시가총액은 약 6천135조 원으로 한국은행과 국가데이터처가 발표한 2024년 말 기준 수도권 주택시가총액(약 4천914조 원, 잠정치)보다 약 1천220조 원(24.8%) 높은 수준이었습니다.

주택시가총액은 증시처럼 수시로 집계되지 않아 2024년 말 수치가 최신 통계입니다.

관련 지표와 최근 시장 상황을 고려하면 코스피시가총액이 수도권주택시총을 능가한 것으로 보입니다.

한국부동산원의 전국주택가격동향조사 결과에 비춰보면 최근 주택 시장은 코스피만큼 역동적이지는 않았습니다.

지난달 주택종합 매매가격지수는 2024년 12월보다 전국은 1.9%, 수도권의 경우 4.4% 상승하는 데 그쳤습니다.

같은 기간 서울 상승률은 9.8%로 더 높았지만, 코스피 성장세에 비할 정도는 아니었습니다.

주택시가총액은 영구재고법으로 추계한 주거용 건물의 건물가액과 그 부속토지의 시가액을 합산해 산출합니다.
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