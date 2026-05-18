2차 고유가 지원금 신청 오늘부터…10만∼25만 원 지급

▲ 고유가 피해지원금 지원

정부가 오늘(18일)부터 고유가 피해지원금 2차 신청을 받습니다.행정안전부에 따르면 오늘 오전 9시부터 고유가 피해지원금 2차 신청·접수가 시작됩니다.신청 기간은 7월 3일 오후 6시까지입니다.1차 지급 대상 가운데 아직 고유가 지원금을 신청하지 않은 28만 3천712명도 이 기간 신청을 할 수 있습니다.고유가 피해지원금은 소득 하위 70% 약 3천600만 명이 받습니다.지급 대상을 선별하는 기준으로는 올해 3월 부과된 건강보험료 본인부담금 가구별 합산액이 활용됐습니다.예를 들어 직장가입자 1인 가구인 경우 올해 3월 부과된 건강보험료(장기 요양보험료 제외)가 13만 원 이하면 고유가 피해지원금을 신청할 수 있습니다.연 소득으로 환산하면 4천340만 원 이하에 해당합니다.다만 작년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 넘거나 금융소득 합계액이 2천만 원을 초과하는 '고액 자산가'는 제외됐습니다.반대로 맞벌이 부부 등 다소득원 가구는 지급 대상에서 제외되지 않도록 특례가 적용됐습니다.지원 금액은 거주 지역에 따라 다릅니다.수도권 거주자는 10만 원, 비수도권 거주자는 15만 원, 인구감소지역 우대지원지역 주민은 20만 원, 특별지원지역 주민은 25만 원을 받습니다.