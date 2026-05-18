1. 삼전 노사 오늘 '최종 협상'…긴급조정권 첫 거론



총파업을 사흘 앞두고 삼성전자 노사가 오늘(18일) 오전 다시 협상에 나섭니다. 김민석 국무총리는 파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려된다면 긴급 조정을 포함한 모든 수단을 강구할 거라고 말했습니다.



2. "미중, 북 비핵화 공동 목표 확인"…이-트럼프 통화



미국 백악관이 이번 미중 정상회담에서 북한을 비핵화시켜야 한다는 목표를 재확인했다고 발표했습니다. 이재명 대통령은 어젯밤 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 하고 미중 정상회담 결과와 지난해 한미 정상회담 합의 이행에 대한 의견을 나눴습니다.



3. UAE 원전, 드론 공격에 화재…"인명피해 없어"



한국 전력이 건설한 아랍 에미리트의 바라카 원전 근처에서 드론 공격으로 불이 났습니다. 한국인 직원 수백 명이 체류 중이지만 인명피해는 없는 걸로 확인됐습니다.



4. 북 축구단 입국…20일 수원서 남북 축구 대결



북한 클럽팀 '내고향여자축구단'이 경기도 수원에서 열리는 아시아축구연맹 챔피언스리그 4강전 수원FC위민과의 경기를 위해 어제 입국했습니다. 경기는 모레 20일 저녁 7시 수원종합운동장에서 열립니다.