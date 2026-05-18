드론 전성시대 열리자 전쟁터에 저격수 실직 위기

▲ 모스크바에 드론 맹폭하는 우크라이나

전쟁터에서 활약하던 군 저격수들이 드론에 밀려 역할이 축소되고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지시간) 보도했습니다.드론이 더 넓은 시야와 기동성으로 정찰과 표적 사살을 주요 임무로 하는 저격수의 전통적 역할을 대체하고 있다는 것입니다.특히 드론은 임무가 실패하더라도 인명 손실 없이 수천 달러(수백만 원)의 비용 손실만 감수하면 된다는 것도 장점으로 꼽힙니다.월스트리트저널은 4년 넘게 이어지고 있는 우크라이나 전쟁에서 저격수의 역할이 줄었다고 전했습니다.WSJ은 실례로 우크라이나 보안국(SBU) 방첩부대 소속인 저격수 비아체슬라프 코발스키이의 역할 변화를 소개했습니다.코발스키이는 1년 반 넘게 저격수 임무에 나서지 못하고 있습니다.그는 현재 드론 조종사들이 이동할 때 지원하거나 드론에 폭탄을 장착하는 것을 돕는 보조 역할을 하는 중입니다.그는 지난 2023년 말 2.5마일(약 4㎞) 떨어진 곳에 있던 러시아군 장교를 저격하는 데 성공해 이 부문 세계 기록을 세운 것으로 알려졌던 인물입니다.코발스키이는 "드론이 훨씬 효율적이고 비용도 적게 된다"면서 저격수의 시대가 머물고 있다고 평가했습니다.우크라이나군 저격수에서 드론 조종사로 전직한 아이반호는 "저격수가 적군 발견 후 아군에 알려 대응 포격하는 데까지 3∼5분이 걸린다"며 드론 조종사가 발견하면 대응이 즉각적으로 이뤄진다고 드론의 장점을 설명했습니다.하지만 미국과 영국 등에서는 전장에서 저격수가 여전히 필요하다는 주장도 나옵니다.보니 라잇 미 국방부 대변인은 "저격수는 현대 전장에서 전파 방해를 받지 않는 중요한 자산"이라면서 미군은 저격수들을 계속 양성하고 있다고 밝혔습니다.저격수 유지를 주장하는 측은 군 부대가 적 진지를 장악해 유지하는데도 저격수가 보병의 일부분으로 필요하다고 강조합니다.우크라이나군의 저격수 지휘관인 코요테는 "저격수는 구름이나 안개가 낀 날씨에서 작동이 어려운 드론과 달리 어떤 날씨에도 임무를 수행할 수 있다"고 말했습니다.