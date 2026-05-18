뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국내 대형 쇼핑몰에 나타난 욱일기 문신 남성…"논란 끊어내야"

유영규 기자
작성 2026.05.18 05:53 조회수
국내 대형 쇼핑몰에 나타난 욱일기 문신 남성…"논란 끊어내야"
▲ 온라인서 논란이 된 욱일기 문양 다리 문신

국내 한 대형 쇼핑몰에서 한국인으로 추정되는 남성이 욱일기 문신을 하고 돌아다녔다는 목격담이 퍼지며 논란이 되자 서경덕 성신여대 교수는 "국내에서의 논란을 끊어내야 한다"고 주장했습니다.

서 교수는 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 논란이 된 장소인 수원의 한 대형 쇼핑몰을 언급하며 "무빙워크 위에 반바지 차림의 한 남성이 왼쪽 종아리 부위에 욱일기 문양의 대형 문신을 새겼다"고 밝혔습니다.

이어 "표현의 자유는 있다고 하지만 이를 버젓이 드러내고 다니는 건 분명 잘못한 행위"라며 "욱일기는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발"이라고 덧붙였습니다.

그는 최근 몇 년 동안 국내에서 비슷한 논란이 반복되고 있다는 점을 우려했습니다.

지난해 서울의 한 대학 건물 내에 설치된 욱일기와 태극기를 섞어놓은 그림, 벤츠 차량에 욱일기를 붙이고 운전하는 여성, 욱일기 티셔츠를 입고 오토바이를 몰고 다닌 남성 등의 사례를 들었습니다.

2년 전 현충일에는 부산의 한 아파트에 대형 욱일기가 걸렸던 사실도 짚었습니다.

서 교수는 "이러한 일들이 국내에서 계속 벌어지면 일본의 욱일기 사용에 대한 명분을 주는 것"이라며 "욱일기 관련 처벌법이 빨리 만들어져 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 해야 할 것"이라고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지