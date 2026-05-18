국내 대형 쇼핑몰에 나타난 욱일기 문신 남성…"논란 끊어내야"

▲ 온라인서 논란이 된 욱일기 문양 다리 문신

국내 한 대형 쇼핑몰에서 한국인으로 추정되는 남성이 욱일기 문신을 하고 돌아다녔다는 목격담이 퍼지며 논란이 되자 서경덕 성신여대 교수는 "국내에서의 논란을 끊어내야 한다"고 주장했습니다.서 교수는 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 논란이 된 장소인 수원의 한 대형 쇼핑몰을 언급하며 "무빙워크 위에 반바지 차림의 한 남성이 왼쪽 종아리 부위에 욱일기 문양의 대형 문신을 새겼다"고 밝혔습니다.이어 "표현의 자유는 있다고 하지만 이를 버젓이 드러내고 다니는 건 분명 잘못한 행위"라며 "욱일기는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발"이라고 덧붙였습니다.그는 최근 몇 년 동안 국내에서 비슷한 논란이 반복되고 있다는 점을 우려했습니다.지난해 서울의 한 대학 건물 내에 설치된 욱일기와 태극기를 섞어놓은 그림, 벤츠 차량에 욱일기를 붙이고 운전하는 여성, 욱일기 티셔츠를 입고 오토바이를 몰고 다닌 남성 등의 사례를 들었습니다.2년 전 현충일에는 부산의 한 아파트에 대형 욱일기가 걸렸던 사실도 짚었습니다.서 교수는 "이러한 일들이 국내에서 계속 벌어지면 일본의 욱일기 사용에 대한 명분을 주는 것"이라며 "욱일기 관련 처벌법이 빨리 만들어져 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 해야 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)