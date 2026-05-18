작년 삼전·하닉 등 대형 전자부품업 월급 1천만 원 육박, 13%↑

지난해 반도체를 중심으로 한 전자부품 제조업 대형 사업장의 상용 근로자 평균 월급이 1천만 원에 근접한 것으로 나타났습니다.



업황 회복과 성과급 확대 영향으로 올해는 사상 처음으로 1천만 원을 돌파할 가능성도 제기됩니다.



17일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 300인 이상 대규모 사업장의 '전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업' 상용 근로자 1인당 월평균 임금총액(정액·초과·특별급여 합)은 941만 8천797원으로 집계됐습니다.



전년 대비 13.0% 증가한 수치입니다.



같은 기간 300인 이상 제조업 전체 평균 임금 상승률(6.9%)을 배 가까이 웃돕니다.



세부 사업분류상으로는 '수상운송업'(23.0%)에 이어 두 번째로 높은 상승률입니다.



임금 규모도 상위권을 기록했습니다.



'코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업'(1천88만 1천379원), '우편 및 통신업'(1천32만 743원), '금융 및 보험관련 서비스업'(1천2만 7천224원), '수상 운송업'(950만 4천67원)에 이은 5위권입니다.



전자부품 제조업은 2020년(692만 4천922원) 이후 2023년(883만 9천559원)까지 증가 폭이 둔화하다 2024년(833만 6천818원)으로 한 차례 감소한 뒤 지난해 증가세로 돌아섰습니다.



지난해 반도체를 중심으로 한 전자부품 기업들이 인공지능(AI) 투자 열풍을 타고 실적 회복세로 돌아서면서 지급된 성과급 등이 반영된 결과로 풀이됩니다.



특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 반도체 시장을 주도하는 대기업들의 임금 상승 영향이 컸을 것으로 보입니다.



지난 3월 삼성전자가 공시한 2025년 사업보고서에 따르면, 직원 평균 급여는 1억 5천800만 원으로 역대 최고치를 기록했습니다.



전년 평균 보수액 1억 3천만 원 대비 2천800만 원, 21.5% 늘었습니다.



같은 해 SK하이닉스 직원 평균 급여는 1억 8천500만 원으로 역시 역대 최고치였습니다.



전년 평균인 1억 1천700만 원 대비 58.1% 증가했습니다.



올해는 반도체 슈퍼사이클(초호황기)을 타고 전자부품업 임금 상승 폭은 더 확대할 것으로 전망됩니다.



지난해 대비 약 6.2%만 늘어도 1천만 원 수준을 넘어서게 됩니다.



전자부품 제조업의 1월 평균 임금은 2천562만 5천27원, 2월은 2천505만 3천36원으로 두 달 연속 2천500만 원대를 기록했습니다.



전년 동월과 비교하면 1월(2천568만 5천506원)은 0.24% 감소한 반면, 2월(835만 4천832원)은 약 200% 뛰었습니다.



설 상여금 시점 이동으로 1∼2월 급여에 변동성이 있는 가운데, 1월은 명절 효과가 빠졌음에도 높은 수준이 유지된 점이 특징입니다.



반도체 업황 회복에 따른 대규모 성과급이 반영된 결과로 풀이됩니다.



다만 올해 월별 통계는 개편된 산업분류 기준으로 작성돼 작년과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.