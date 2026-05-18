정청래 "원팀·원보이스"…장동혁 "보수 위해 큰 결단"

<앵커>



민주당 정청래 대표가 도지사 후보 공천 과정에서 당내 갈등이 불거졌던 전북을 찾아 하나가 돼야 한다고 강조했습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 정진석 전 비서실장이 윤어게인 논란 때문에 공천 신청을 철회했던 충남 공주를 찾았습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



전북도당 선거대책위원회 발대식을 찾은 민주당 정청래 대표.



전북지사 경선 과정에서 불거진 파열음을 의식한 듯 이원택 민주당 전북지사 후보 지지를 호소하며 원팀 정신을 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 이제 남은 것은 우리가 똘똘 뭉쳐서 원팀, 원보이스로 전라북도 도민들께 앞으로 잘하겠습니다.]



전북지사 경선 공정성 문제를 제기하며 12일 단식을 했던 안호영 의원도 자리에 함께했습니다.



다만 행사장 밖에서는 공천 과정 문제를 제기하며 정 대표 사퇴를 요구하는 시위가 벌어지기도 했습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 충남 공주에서 열린 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 참석했습니다.



이 지역구 공천을 신청했다 윤어게인 논란에 철회했던 정진석 전 대통령 비서실장도 자리를 함께했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 정진석 전 비서실장님께서 함께해주고 계십니다. 우리 보수의 승리를 위해서 큰 결단을 해주셨습니다.]



장 대표는 정 전 실장에게 90도 인사를 하기도 했는데, 다른 의원들도 '대인의 면모', '충청의 품격'이라며 이 지역에서 5선을 한 정 전 실장 띄우기에 나섰습니다.



한편, 민주당은 정 대표를 겨냥한 SNS상의 테러 모의 제보가 접수됐다며 수사를 의뢰했고, 경찰청은 민주당과 국민의힘 당 대표에 대한 전담 신변 보호팀을 조기 가동했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 원형희)