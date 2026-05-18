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쉬지도 않고, 잠도 안 자는 직원?…영상 '화제'

심우섭 기자
작성 2026.05.18 08:13 조회수
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세상에 쉬지도 않고, 잠도 자지 않는 직원이 있다면 어떨까요?

미국에서 공개된 인간형 로봇 영상이 화제를 모으고 있습니다.

인간형 로봇 한 대가 컨베이어 벨트로 쏟아져 들어오는 택배 상자를 쉴 새 없이 옮깁니다.

상자를 이리저리 돌리더니 송장 라벨 방향까지 맞추는데요.

미국 로봇 스타트업 '피겨 AI'가 공개한 물류 작업 영상입니다.

이 로봇은 카메라 기반 시각 정보와 AI 추론 기술을 활용해 바코드를 인식하고, 택배를 스스로 분류하는데요.

상자 하나를 처리하는 데 걸리는 시간은 평균 3초.

하루 최대 2만 8000개 이상 처리할 수 있다고 하네요.

로봇 3대가 교대 방식으로 벌써 80시간 넘게 작업을 이어가며 10만 개가 넘는 택배를 처리하고 있는데요.

실시간 생중계로 작업 영상이 공개되자 미래 물류센터의 모습을 보는 것 같다는 반응과 동시에 인류의 일자리 감소를 우려하는 목소리도 나오고 있습니다.

(화면출처 : X @Figure_robot·@MyLordBebo·@HedgieMarkets·@RoundtableSpace)
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