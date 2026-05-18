영업 끝난 쇼핑몰서 '깜짝 광경'…화제인 이유

한 주의 시작, 월요일 아침 활기차게 한 번 열어볼까요?



영업을 마친 싱가포르의 한 쇼핑몰이 색다른 스포츠 무대로 변신해 화제입니다.



사람들이 쇼핑몰 내부 에스컬레이터 경사 구조를 마치 거대한 미끄럼틀처럼 타고 내려옵니다.



이래도 되나 싶죠?



싱가포르의 한 쇼핑몰에서 열린 이색 인라인스케이트 대회 모습입니다.



이 대회는 쇼핑몰 영업이 끝난 밤 10시에 시작해 다음 날 오전 6시까지 이어지는데요.



헬멧과 보호 장비를 착용한 참가자들은 가파른 경사 구간과 급회전 코스, 장애물 구간 등 거대한 레이스 코스로 꾸며진 쇼핑몰 내부를 누비며 기록 경쟁을 펼칩니다.



특히 여러 층을 연결하는 대형 에스컬레이터 슬라이드 구간이 가장 큰 화제를 모았는데요.



색다른 공간 활용이 돋보이는 야간 스포츠 축제라는 반응이 이어지자 주최 측은 앞으로도 자전거와 보드 등 한층 다양한 대회를 선보일 예정이라고 밝혔습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @deeniseglitz·@theseletarmall·@benguin_12)