한미정상, 팩트시트 '역사적 합의' 상기…"충실한 이행 위해 노력"

▲ 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령

이재명 대통령이 어제(17일) 밤, 도널드 트럼프 미국 대통령과 30분 간 전화 통화를 하고, 지난주 미중 정상회담 결과와 한미 관계 발전 방안에 대한 의견을 나눴습니다.이 대통령은 9년 만에 이뤄진 트럼프 대통령의 국빈 방중이 성공적으로 이루어진 것에 대해 축하 인사를 전달하고, 미중관계의 안정적 관리가 인도·태평양 지역과 전 세계의 평화와 번영에 기여할 것이라 평가했습니다.이에 트럼프 대통령은 미중관계 저반과 경제·무역 합의, 한반도 및 중동 정세 등 미중 정상회담의 결과를 설명했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했습니다.이 대통령은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한반도 문제에 대해 건설적인 협의를 가진 걸 평가했습니다.트럼프 대통령은 앞으로도 한미 정상 간 긴밀한 공조를 기초로 한반도 평화와 안정을 위해 필요한 역할과 기여를 해나가겠다고 했습니다.양국 정상은 특히, 지난해 한미 정상회담을 계기로 합의돼 발표한 공동설명자료(JFS·조인트팩트시트)가 '한미동맹을 새로운 차원으로 업그레이드한 역사적 합의'라는 점을 상기했습니다.그러면서, 합의의 충실한 이행을 위해 노력해 나가자고 했습니다.한미 공동설명자료, 팩트시트에는 한국의 대미 투자 등 통상 관련 내용을 비롯해 한국의 핵 추진 잠수함 건조, 우라늄 농축 및 핵연료 재처리 문제 등 안보 관련 핵심 이슈도 담겨 있습니다.이 대통령은 중동 상황 해결을 위한 트럼프 대통령의 적극적 리더십을 평가하고, 중동에서 평화와 안정이 조속히 회복되길 희망한다고도 말했습니다.강유정 수석대변인은 양 정상이 다음 달로 예정된 G7 정상회의에서의 재회에 대한 기대감을 표명했다고도 전했습니다.이 대통령과 트럼프 대통령의 전화 통화는 지난해 6월 이후 두 번째이자, 지난해 10월, 경주에서 가졌던 한미 정상회담 이후 200여 일 만에 이뤄진 직접 소통입니다.