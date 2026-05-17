'한국인 근무' UAE원전 드론 피격…한전 "직원피해 없어"

▲ UAE 바라카 원전

한국전력을 비롯한 한국 기업들이 건설하고 운영에도 관영 중인 아랍에미리트(UAE) 아부다비 바라카 원자력발전소 단지가 현지시간 17일 드론 1대의 공격을 받아 불이 났다고 아부다비 정부 공보청이 밝혔습니다.공보청은 "알다프라 지역 바라카 원전 내부 경계의 바깥쪽에 있는 발전기에서 드론 공격으로 인한 화재가 발생해 긴급 대응했다"고 발표했습니다.이어 화재에 따른 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았으며 방사능 안전 수준에도 영향이 없는 것으로 확인됐다고 덧붙였습니다.UAE 연방원자력규제청(FANR)은 이 원전의 핵심 시스템이 모두 정상 가동 중이라고 밝혔습니다.바라카 원전은 한전이 자체 기술로 개발한 차세대 원전 노형(APR1400)을 수출해 아부다비에 건설한 중동 최초의 상업용 원자력 발전소입니다.2009년 수주 이후 2024년 4월 4개 호기(총 5천600㎿)가 전면 상업 가동돼 현재 UAE 전체 전력 수요의 약 25%를 생산합니다.한국 외교부와 한국전력 등에 따르면 원전에서 일하는 한국인 직원들의 피해는 확인되지 않았습니다.현재 현지에는 한전을 비롯해 한국수력원자력과 국내 협력사 직원들이 체류 중입니다.한전 관계자는 "인명 피해는 없고, 바라카 원전에도 피해가 없는 것으로 파악했다"고 전했습니다.UAE 당국은 이 드론 공격의 주체에 대해선 언급하지 않았습니다.국제원자력기구(IAEA)는 이번 드론 공격에 대해 원전 안전에 대한 위협을 거론하며 우려를 표명했습니다.IAEA는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "라파엘 그로시 사무총장은 이 사건에 대해 심각한 우려를 표명하며, 원전 안전을 위협하는 군사 활동은 용납될 수 없다고 밝혔다"고 전했습니다.아울러 "바라카 원전의 방사능 수치는 정상을 유지하고 있으며 부상자는 보고되지 않았다는 내용을 UAE 측으로부터 전달받았다"고 덧붙였습니다.(사진=한국전력 제공, 연합뉴스)