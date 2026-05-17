UAE 원전, 드론 공격에 화재…한전 "직원 피해 없어"

아랍에미리트 UAE 바라카 원전 단지에서 드론 공격으로 인한 화재가 발생했습니다.



아부다비 정부 공보청은 오늘(17일) 알다프라 지역 바라카 원전 외곽 발전기 시설에서 드론 공격으로 화재가 발생해 긴급 대응에 나섰다고 밝혔습니다.



현재까지 인명 피해는 없으며 방사능 안전 수준에도 영향은 없는 것으로 파악됐습니다.



UAE 연방원자력규제청은 원전 핵심 시스템이 정상 가동 중이라고 밝혔고, 현지에 체류 중인 한국전력과 한국수력원자력 등 한국인 직원들도 피해를 입지 않은 것으로 전해졌습니다.



한전 관계자는 "인명 피해는 없고, 바라카 원전에도 피해가 없는 것으로 파악했다"고 밝혔습니다.



또 "우리가 관리·운영하는 원전에 직접적인 공격이 있었던 게 아니라 외곽의 다른 전력 설비에 화재가 난 것 같다"며 "공격이 있었다는 이야기를 듣고 원전 1기의 경우 안전하게 운영을 잠깐 멈춘 것으로 들었다"고 설명했습니다.



UAE 당국은 이번 드론 공격의 배후에 대해서는 아직 밝히지 않았습니다.



바라카 원전은 한국전력이 자체 기술로 개발한 APR1400 원전을 수출해 건설한 중동 최초의 상업용 원전으로, 현재 UAE 전체 전력 수요의 약 25퍼센트를 공급하고 있습니다.