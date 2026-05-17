이란, UAE·쿠웨이트에 경고…"전면대응 자제 계속되지 않을 것"

이란 최고지도자의 최측근 인사가 이웃 걸프국인 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트를 향해 미국에 군사적으로 협력했다며 강하게 경고했습니다.



모하마드 모흐베르 최고지도자 수석고문은 현지시간 16일 SNS에 "이란은 수년간 그들(걸프 국가들)을 친구이자 형제로 여겼으나 그들은 독립성을 스스로 선매함으로써 그들의 영토와 조국마저 팔레스타인과 이란의 적들에게 처분을 맡겨 버렸다"고 비판했습니다.



이어 "최근 전쟁에서 이란은 미 중부사령부의 임대 전초 기지들에 대해 전면적으로 대응하지 않았지만 이런 자제가 영원히 계속되진 않을 것"이라고 경고했습니다.



'임대 전초 기지'란 걸프 지역에 있는 미군 기지를 의미합니다.



이란은 이번 전쟁에서 미국과 이스라엘이 이들 기지를 이용해 이란을 공격했다는 이유로 걸프 지역 국가를 보복 표적으로 삼고 공격했습니다.



모흐베르 수석고문은 이 글에 '#쿠웨이트 #아랍에미리트'라는 해시태그를 붙였습니다.



쿠웨이트의 알리 알살렘 기지와 아랍에미리트의 알다프라 기지는 이란이 가장 빈번하게 공격한 미군 주둔 기지들입니다.



쿠웨이트는 지난 13일 자국 부비얀섬에 침투하려던 이란 이슬람혁명수비대 대원 4명을 체포했다고 발표하면서 이란과 긴장이 고조된 상태입니다.



아랍에미리트는 3월과 4월 이스라엘과 공조해 이란을 직접 공격했다거나, 베냐민 네타냐후 총리 등 이스라엘 지도부가 전쟁 중 비밀 방문했다는 보도가 잇따르면서 이란과 관계가 최악으로 치닫고 있습니다.



(사진=게티이미지)