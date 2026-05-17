뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

날아간 '류현진 200승'…KT '끝내기로 선두 질주'

전영민 기자
작성 2026.05.17 21:03 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구에서 KT가 9회에 터진 대타 이정훈의 끝내기 안타로 한화에 짜릿한 역전승을 거두고 선두를 지켰습니다. 한화 류현진 투수의 한미 통산 200승 대기록은 한화 불펜진의 난조로 무산됐습니다.

전영민 기자입니다.

<기자>

한-미 통산 200승 고지까지 딱 1승만 남겨뒀던 한화 선발 류현진은 5이닝 2실점 호투로 승리 요건을 갖췄습니다.

한화가 7회 초까지 6대 3으로 앞서 대기록이 달성되는가 했는데, 7회 말 한화 불펜진의 제구 난조로 승부가 요동쳤습니다.

윤산흠이 세 타자 연속 볼넷으로 만루 위기를 자초한 뒤 김현수에 2타점 적시타를 내줬고, 바뀐 투수 조동욱이 김상수에게 안타를 맞아 결국 동점을 허용하며 류현진의 대기록도 무산됐습니다.

KT는 7대 7로 맞선 9회 장성우의 볼넷과 오윤석의 안타로 원아웃 1-3루 기회를 잡았고, 대타로 나선 이정훈의 생애 첫 끝내기 안타로 짜릿한 역전승을 따냈습니다.

3연패를 끊은 KT가 단독 선두를 지켰습니다.

---

KIA는 삼성을 16대 7로 대파했습니다.

홈런 단독 선두 김도영이 시즌 13호 투런포를 터트렸고, 올 시즌 최고 복덩이로 떠오른 박재현이 도루 2개를 비롯해 5안타 쇼를 펼쳤습니다.

---

오스틴의 연타석 홈런을 앞세워 SSG를 꺾은 LG는 선두 KT에 반 경기 뒤진 단독 2위에 올랐습니다.

---

키움은 김건희의 시즌 2호 솔로포와 임병욱의 역전 적시 2루타로 NC를 제압했고, 김민석이 쓰리런포를 터뜨린 두산은 롯데를 꺾고 2연승을 달렸습니다.

(영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지