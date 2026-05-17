김 총리 "삼성전자 파업 고집 안 돼…긴급조정 등 강구"

<앵커>



삼성전자 반도체 공장의 '셧다운' 위기가 나흘 앞으로 다가왔습니다. 김민석 국무총리는 대국민 담화를 통해 노사 간 대화와 타협을 촉구했습니다. 김 총리는 "모든 수단을 강구하겠다"면서 사실상 최후의 수단인 '긴급 조정권' 발동 가능성까지 시사했습니다.



일요일 8시 뉴스, 첫 소식은 강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



김민석 국무총리가 김정관 산업통상부 장관, 김영훈 고용노동부 장관과 함께 오늘(17일) 오전 대국민 담화에 나섰습니다.



삼성전자 노동조합의 총파업 예고와 관련해 긴급관계장관회의를 주재한 직후입니다.



[김민석/국무총리 : 노조는 파업을 고집하기보다 대화와 타협을 통해 합의점을 찾는 노력을 기울여주시길 (부탁드립니다.) 사측 역시 책임 있는 자세로 교섭에 임하여 노조의 목소리를 경청하고….]



김 총리는 내일로 예정된 삼성전자 노사의 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회로, 파업이 현실화할 경우 대한민국 반도체 산업의 쇠락으로 귀결될 수 있고, 경제적 손실은 상상을 초월하는 수준이 될 거라며 '긴급조정 카드'를 언급했습니다.



[김민석/국무총리 : 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없습니다.]



정부가 긴급 조정권 발동 가능성을 공식적으로 밝힌 건 이번이 처음입니다.



긴급조정은 노조의 쟁의행위가 국민 경제를 해하거나 국민 일상생활을 위태롭게 할 위험이 현존할 때, 노동부 장관이 이를 중단하게 할 수 있도록 하는 제도입니다.



양대 노총은 긴급 조정권에 대해 '노사 간 대화를 어렵게 만들고 갈등을 증폭시킨다', '노동자의 헌법상 권리를 경제 논리로 위축시키는 시도'라며 반대 입장을 분명히 했습니다.



청와대는 대화를 통한 해결을 위해 아낌없는 지원을 하겠다면서도 파업만은 피해야 한다는 입장을 밝혔습니다.



[강유정/청와대 수석대변인 : 파업이 불러올 중대한 파급 효과를 생각해서 대화를 통해 해결책을 찾기를 바라는 것이 청와대의 입장이고….]



정부는 파업에 대비한 다양한 시나리오를 검토 중인데, 내일 삼성전자 교섭 상황과 여론 동향 등을 종합적으로 고해 구체적 대응 방향을 정할 계획입니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이종정)