청와대 "국민 '목숨을 살리는' 금융·일터·복지 실현"

▲ 강유정 수석대변인이 17일 청와대 기자회견장에서 국정 목표 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대가 '국민 목숨을 살리는 정부'라는 국정목표 아래 노동과 금융·복지· 치안·금융 등 국정 전 분야에 걸쳐 다양한 정책을 추진하고 있다고 밝혔습니다.강유정 청와대 수석대변인은 오늘(17일), 브리핑을 통해 "이재명 대통령은 지난 12일 국무회의에서 '우리 정부는 국민 목숨을 살리는 정부라는 소리를 들으면 좋겠다'고 말한 데 이어 14일 수석보좌관 회의에서도 국민의 생명·안전을 지키는 일이 국가의 제1 책무라고 거듭 강조했다"고 설명했습니다.그러면서, "이런 대통령의 발언은 금융·복지·노동·의료·재해 등 국정 전반의 정책이 국민 목숨과 삶에 맞닿아있다는 점을 강조한 것"이라고 말했습니다.이어 "국민 삶을 지키는 것이 국정 운영의 최우선 가치라는 이재명 정부의 국정 철학을 분명히 했다"고 덧붙였습니다.강 수석대변인은 노동 정책에 대해 "산업재해 예방과 과로 방지, 위험의 외주화 차단 등 중대 재해 예방 체계를 강화하고 건설, 물류, 화학 등 고위험 현장엔 노동자 참여 기반의 재해 예방 체계를 정착시켜 누구나 안심하고 일할 수 있는, 목숨을 살리는 일터를 만들 것"이라고 소개했습니다.금용 정책과 관련해선 "고리사채와 불법 채권 추심 등 불법 사금융에 무관용 원칙으로 대응하고, 시세 조종이나 주가 조작 등 시장 질서 교란 행위와 금융 범죄를 끝까지 추적해 엄단할 방침"이라고 전했습니다.이어 "이자 감면이나 채무 조정, 재기 지원 등 포용 금융체계도 마련, 국민 누구도 빚 때문에 삶을 포기하지 않도록 목숨을 살리는 금융을 실현할 것"이라고 강조했습니다.복지 정책과 관련해 강 수석대변인은 "지역 의사제와 공공의대 추진 등을 통해 그물망 같은 촘촘한 사회적 안전망을 구축, 목숨 살리는 복지를 실현하겠다"고 강조했습니다.내일(18일)부터 본 사업에 들어가는 그냥 드림 사업과 관련해선, "대통령은 목숨을 살리는 복지 대표정책인 그냥 드림 사업은 어려운 사람의 생존권을 보장하는 정책인 만큼 사업 취지를 잘 살려야 한다고 강조했다"고 전했습니다.'그냥드림' 사업은 지난해 12월부터 시범 운영되고 있는데, 경제적 어려움을 겪는 국민 누구나 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있도록 하는 사업입니다.강 수석대변인은 시범 운영 당시 사업 취지에 맞지 않는 부정 이용 사례가 일부 확인된 만큼, 본 사업에선 꼭 필요한 국민이 이용할 수 있도록 운영체계를 개선했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)