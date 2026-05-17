청와대 "국민 '목숨을 살리는' 금융·일터·복지 실현"

▲ 강유정 수석대변인이 17일 청와대 기자회견장에서 국정 목표 관련 브리핑을 하고 있다.
청와대가 '국민 목숨을 살리는 정부'라는 국정목표 아래 노동과 금융·복지· 치안·금융 등 국정 전 분야에 걸쳐 다양한 정책을 추진하고 있다고 밝혔습니다.
강유정 청와대 수석대변인은 오늘(17일), 브리핑을 통해 "이재명 대통령은 지난 12일 국무회의에서 '우리 정부는 국민 목숨을 살리는 정부라는 소리를 들으면 좋겠다'고 말한 데 이어 14일 수석보좌관 회의에서도 국민의 생명·안전을 지키는 일이 국가의 제1 책무라고 거듭 강조했다"고 설명했습니다.
그러면서, "이런 대통령의 발언은 금융·복지·노동·의료·재해 등 국정 전반의 정책이 국민 목숨과 삶에 맞닿아있다는 점을 강조한 것"이라고 말했습니다.
이어 "국민 삶을 지키는 것이 국정 운영의 최우선 가치라는 이재명 정부의 국정 철학을 분명히 했다"고 덧붙였습니다.
강 수석대변인은 노동 정책에 대해 "산업재해 예방과 과로 방지, 위험의 외주화 차단 등 중대 재해 예방 체계를 강화하고 건설, 물류, 화학 등 고위험 현장엔 노동자 참여 기반의 재해 예방 체계를 정착시켜 누구나 안심하고 일할 수 있는, 목숨을 살리는 일터를 만들 것"이라고 소개했습니다.
금용 정책과 관련해선 "고리사채와 불법 채권 추심 등 불법 사금융에 무관용 원칙으로 대응하고, 시세 조종이나 주가 조작 등 시장 질서 교란 행위와 금융 범죄를 끝까지 추적해 엄단할 방침"이라고 전했습니다.
이어 "이자 감면이나 채무 조정, 재기 지원 등 포용 금융체계도 마련, 국민 누구도 빚 때문에 삶을 포기하지 않도록 목숨을 살리는 금융을 실현할 것"이라고 강조했습니다.
복지 정책과 관련해 강 수석대변인은 "지역 의사제와 공공의대 추진 등을 통해 그물망 같은 촘촘한 사회적 안전망을 구축, 목숨 살리는 복지를 실현하겠다"고 강조했습니다.
내일(18일)부터 본 사업에 들어가는 그냥 드림 사업과 관련해선, "대통령은 목숨을 살리는 복지 대표정책인 그냥 드림 사업은 어려운 사람의 생존권을 보장하는 정책인 만큼 사업 취지를 잘 살려야 한다고 강조했다"고 전했습니다.
'그냥드림' 사업은 지난해 12월부터 시범 운영되고 있는데, 경제적 어려움을 겪는 국민 누구나 먹거리와 생필품을 지원받을 수 있도록 하는 사업입니다.
강 수석대변인은 시범 운영 당시 사업 취지에 맞지 않는 부정 이용 사례가 일부 확인된 만큼, 본 사업에선 꼭 필요한 국민이 이용할 수 있도록 운영체계를 개선했다고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글