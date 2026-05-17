장동혁 "윤용근, 여당 맞설 백제 장수"…정진석에 '90도' 인사

▲ 국민의힘 상임선대위원장인 장동혁 대표가 17일 충남 공주시 금흥동에서 열린 윤용근 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에서 정진석 전 대통령 비서실장과 악수하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거와 함께 보궐선거가 열리는 충남 공주·부여·청양을 찾아 표심을 공략했습니다.장 대표는 오늘 오후 충남 공주에서 열린 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 참석했습니다.이 지역 후보 공천을 신청했다가 철회한 정진석 전 국회부의장도 자리를 함께했습니다.장 대표는 "이곳은 백제의 심장이다. 무도한 이재명 정권과 맞서 싸울 백제의 장수가 필요하다"며 "지금 윤용근을 불러낸 건 대한민국"이라고 말했습니다.이어 정 전 부의장을 바라보며 "당을 위해, 보수의 승리를 위해 큰 결단을 해주셨다"며 "그 결단이 반드시 승리로 이어지리라 믿는다"고 말했습니다.빨간색 당 점퍼를 입은 장 대표가 검은 정장 차림으로 참석한 정 전 부의장에게 허리를 90도로 굽혀 인사하는 모습이 포착되기도 했습니다.이에 대해 정 전 부의장은 "저 개인보다 애당을 실천하는 것이 애국을 실천하는 것이란 생각에 저에 앞서서 국민의힘을 더 많이 사랑하기로 결심했다"라고 공천 신청을 철회한 배경을 밝힌 뒤, "우리는 이제 금강을 최후의 배수진으로 함께 결전을 치러내야 한다"고 답했습니다.장 대표는 제46주년 5·18 광주민주화운동 기념일인 내일은 광주를 찾을 예정입니다.(사진=연합뉴스)