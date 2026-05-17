민주, 전북서 표심결집 세몰이…정청래와 한병도, 광폭 행보

▲ 더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 17일 전북 전주대학교에서 열린 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석해 기념 촬영하고 있다.

더불어민주당이 '텃밭' 전북을 찾아 지역표심 결집을 위한 선거전에 돌입했습니다.정청래 총괄 상임선대위원장과 한병도 상임공동선대위원장은 오늘 오후 전주대학교에서 열린 전북도당 선거대책위원회 발족식에 나란히 참석했습니다.정 위원장은 "여당이란 것은 대통령이 속한 당을 말한다. 그래서 민주당은 여당"이라며 "당정청이 한 몸, 한뜻으로 똘똘 뭉쳐 뛸 때 대한민국이 발전하고 국민이 발전한다"고 강조했습니다.그러면서 "전북지사도 민주당, 전주시장도 민주당, 광역·기초의원도 민주당일 때 톱니바퀴처럼 잘 돌아간다"며 "원팀, 원보이스로 전북 도민들에게 잘하겠다. 낮고 겸손한 자세로 경청하며 도민을 하늘처럼 섬기겠다"고 호소했습니다.한 위원장도 "당정청, 지방정부 원팀, 민주당의 추진력이 필요하다. 이 추진력이 전북의 새로운 도약을 만들 수 있다"며 "하나로 똘똘 뭉쳐 전북의 승리, 민주당의 승리를 함께 만들면 좋겠다"고 강조했습니다.두 사람은 발대식에 앞서 전북 김제에 선거사무소를 마련한 박지원 군산김제부안을 국회의원 후보의 개소식에 함께 했습니다.정·한 위원장은 오늘 저녁 광주에서 열리는 '5·18 민중항쟁 기념' 전야제에 참석합니다.(사진=연합뉴스)