유정복·양향자, '대장동' 고리로 민주당 추미애·박찬대에 협공

▲ 국민의힘 유정복 인천시장(왼쪽)과 양향자 경기도지사 후보가 17일 서울 여의도 당사에서 기자회견을 열고 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보와 박찬대 인천시장 후보가 최근 대장동 개발 방식을 옹호했다며 비판하고 있다.

국민의힘 유정복 인천시장 후보와 양향자 경기지사 후보는 오늘 '대장동 사업'을 고리로 여당 맞상대를 겨냥해 협공을 벌였습니다.유 후보는 오늘 낮 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 "더불어민주당 박찬대 인천시장 후보가 인천 현안을 풀겠다며 대장동 개발 방식을 '창의적인 아이디어'라 칭송하고 이를 인천 개발에 적용하겠다고 밝혔다"며 "이런 망언이 다시 있을 수 있느냐"고 비판했습니다.이어 "이 정도면 대통령 맹종병이 민주당에서 창궐하고 있는 것"이라며 "대통령에게 잘 보이기 위해서라면 범죄도 치적으로 둔갑시킨다. 대장동 개발은 사법부가 분명하게 유죄라고 판결한, 단군 이래 최대 부패 사건"이라고 강조했습니다.그러면서 박 후보를 향해 "망언을 지금이라도 철회하라. 선거는 대통령이 아닌 시민 평가를 받는 것"이라며 "인천은 결코 '대장동 시즌2'가 돼선 안 된다"고 촉구했습니다.함께 자리한 양 후보도 "민주당 추미애 경기지사 후보와 박 후보가 희대의 범죄였던 대장동 사건을 옹호하며 유권자를 현혹하고 대통령에게 충성 경쟁을 하고 있다"고 목소리를 높였습니다.양 후보는 추 후보를 겨냥해 "입을 열 때마다 대장동 개발, AI 국민배당금제 등 법치주의와 시장경제를 파괴하는 말만 쏟아낸다"며 "토론회에는 나오지도 않고 경기도 민생과 경제에 대해선 귀 닫으면서 전국적 정치 이슈에 대해 활발하게 언급한다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)