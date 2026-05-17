재경부, G20 재무차관 회의서 공급망 안정화 방안 마련 촉구

▲ 재정경제부 청사

재정경제부는 지난 14∼15일 미국 플로리다주 포트 로더데일에서 열린 주요 20개국(G20) 재무차관·중앙은행 부총재 회의에서 에너지 등 공급망 안정화를 위한 G20 차원의 실질적인 해법 마련을 촉구했다고 밝혔습니다.이번 회의에 재정경제부는 문지성 국제경제관리관이 수석대표로 참석했습니다.문 국제경제관리관은 물가·공급망 안정, 피해 기업 지원 등 중동전쟁 이후 추진 중인 한국의 비상 경제 대응 현황을 소개했습니다.그러면서 중동전쟁 이후 경제 복원력을 높이기 위한 G20 차원의 해법을 마련할 것을 제안했습니다.아울러 한국 정부의 규제 혁신 노력, 인공지능(AI)·자율 주행 등 신산업 분야의 규제 합리화, 첨단 분야 인재 양성 등을 소개하고, 민간과의 긴밀한 소통, 기업 친화적 환경 조성이 지속 가능한 성장에 필수적이라는 점에 공감대를 형성했습니다.회의 참석자들은 글로벌 무역수지의 과도한 불균형을 해결하기 위해 각국의 질서 있는 정책 대응 필요성을 논의했습니다.불균형에 대한 분석·감시를 강화하기 위해 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD) 등의 중요성도 재확인했습니다.호주와 함께 G20 글로벌 불균형 스터디그룹의 공동 의장을 맡고 있는 재경부는 선도 발언에서 경상수지 흑·적자국, 미국·중국·유럽연합(EU) 등 거대 규모 경제권과 개발도상국 등 모든 국가가 동시에 노력해야만 글로벌 불균형의 부정적 파급효과를 최소화할 수 있다고 강조했습니다.이와 함께 회원국들은 개도국의 채무 재조정 절차의 효율성을 높이고, 채권자 간 공평한 손실 부담을 보장하기 위해 공동 연대 원칙을 도입해야 한다고도 의견을 모았습니다.재경부는 G20 내 채무 재조정 개선 논의를 환영하면서 국제적 노력에 적극적으로 동참하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)