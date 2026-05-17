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경찰, '정청래 노린 SNS 테러모의' 수사와 신변보호 착수

이호건 기자
작성 2026.05.17 14:18 조회수
경찰, '정청래 노린 SNS 테러모의' 수사와 신변보호 착수
▲ 정청래 민주당 대표

6·3 지방선거를 앞두고 SNS에서 정청래 더불어민주당 대표를 겨냥해 테러를 모의했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했습니다.

경찰은 정 대표에 대한 신변보호 조치도 나서기로 했습니다.

서울 영등포경찰서는 민주당으로부터 수사 의뢰를 받아 정 대표를 상대로 한 '테러 모의' 관련 조사를 시작했다고 밝혔습니다.

앞서 더불어민주당 선거대책위원회 강준현 공보단장은 오늘 국회에서 연 기자회견에서 "공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다"며 당 차원에서 경찰에 수사를 의뢰하고 신변 보호 요청을 했다고 알렸습니다.

강 단장은 "단순한 분노 표현이 아니고 구체적인 표현까지 언급됐다"며 수사를 의뢰하게 된 배경을 설명했습니다.

경찰청은 당초 선거운동 시작일인 21일부터 예정돼 있던 신변 보호 조치도 조기 가동하기로 했습니다.

경찰청 관계자는 "이전부터 선거기간 전담 신변보호 팀을 운영해왔으나, 현재 당 측의 요청으로 앞당겨서 추진하는 방향을 협의 중"이라고 밝혔습니다.
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