WHO, 민주콩고·우간다 '에볼라 국제보건 비상사태' 선포

▲ 에볼라 발병이 확인된 민주콩고의 한 병원에서 방문객의 체온을 재는 모습

세계보건기구 WHO가 17일(현지시간) 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 발생한 에볼라 발병 사태에 대해 '국제적 공중보건 비상사태'(PHEIC)를 선포했습니다.WHO는 현지시간 17일 성명에서 "이번 사태는 질병의 국제적 확산을 통해 다른 나라에도 공중보건상 위험을 초래하고 있으며, 이미 국제적 확산 사례가 확인됐다"고 밝혔습니다.WHO는 16일 기준 민주콩고 이투리주 부니아, 르왐파라, 몽그발루 등 3개 지역에서 에볼라 확진자 8명, 의심 환자 246명이 보고됐으며, 사망 의심자는 80명에 달한다고 집계했습니다.우간다 수도 캄팔라에서도 최근 2명의 확진자가 확인됐으며, 이들은 민주콩고를 여행한 사람들인 것으로 파악됐습니다.이번 발병은 에볼라 바이러스의 한 종류인 '분디부교' 바이러스에 의한 것으로 확인됐습니다.WHO는 초기 검사에서 높은 양성률이 나타났고 의심 환자도 계속 늘고 있어 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 클 가능성이 있다고 경고했습니다.WHO는 이 바이러스에 대해 현재 승인된 치료제나 백신어 없어 상황이 특히 심각하다고 우려했습니다.다만 WHO는 이번 사태가 아직 팬데믹, 즉 전 세계적 대유행 기준에는 해당하지 않는다고 밝혔습니다.민주콩고는 1976년 에볼라 바이러스가 처음 확인된 뒤 이번까지 총 17차례 에볼라 발병을 겪었습니다.이전 발병은 대부분 자이르 계통 바이러스에 의해 발생했지만, 이번에는 상대적으로 드문 분디부교 계통으로 확인됐습니다.WHO는 각국 정부에 국가 재난·비상 대응 체계를 즉각 가동하고 국경 검문과 주요 도로 검사를 강화할 것을 권고했습니다.또 확진자는 즉시 격리하고 접촉자를 매일 추적 관찰해야 하며, 노출 이후 21일간 국제 이동을 제한해야 한다고 강조했습니다.다만 WHO는 공포에 따른 국경 폐쇄나 무역 제한 조치는 오히려 비공식 국경 이동을 늘려 방역을 어렵게 만들 수 있다며 자제를 당부했습니다.에볼라는 발열·근육통·구토·설사 등을 유발하는 치명적 감염병으로, 감염자의 체액이나 오염 물질, 사망자와의 접촉 등을 통해 전파됩니다.치사율이 높아 아프리카 지역에서 반복적으로 대규모 보건 위기를 초래해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)