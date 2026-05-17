베네수엘라, '마두로 비자금 관리 의혹' 최측근 미국으로 추방

▲ 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령(왼쪽)과 알렉스 사브 전 산업부 장관

베네수엘라가 니콜라스 마두로 대통령의 최측근으로 꼽히는 알렉스 사브 전 산업부 장관을 미국으로 추방했다고 로이터 통신이 현지시간 16일 보도했습니다.콜롬비아 출신 사업가인 사브는 마두로 정권 시절 미국의 베네수엘라 제재를 회피하기 위한 전략을 설계한 핵심 인물로 평가됩니다.식량 수입과 위장 기업 네트워크 등을 활용해 마두로 정권의 비자금을 관리한 의혹도 받고 있습니다.마두로 정권의 '돈줄'을 담당한 사브가 미국으로 인도된 것은 델시 로드리게스 임시 대통령 체제에서 미국과 베네수엘라 당국 간 공조가 강화된 방증이라는 해석도 나옵니다.사브는 지난 2월 미국과 베네수엘라 정보당국의 공동 작전을 통해 수도 카라카스에서 체포됐습니다.앞서 사브는 지난 2020년 아프리카 카보베르데에서 체포돼 미국으로 송환된 뒤 돈세탁과 뇌물 혐의로 기소됐습니다.하지만 2023년 베네수엘라에 억류된 미국인 수감자들과의 맞교환 형식으로 석방돼 카라카스로 돌아왔고, 산업부 장관 자리에도 올랐습니다.다만 지난 1월 미국이 마두로 대통령을 체포한 뒤 정치적 입지가 급격히 약화됐습니다.미국과 협력 관계를 유지해 온 로드리게스 임시 대통령은 정부 조직 개편 과정에서 사브를 권력 핵심부에서 배제했습니다.미국 수사 당국은 사브가 마두로 대통령의 자금 흐름에 대한 핵심 정보를 지니고 있을 가능성에 주목하고 있습니다.사브의 미국 추방은 뉴욕에서 진행 중인 마두로 대통령에 대한 재판에도 변수가 될 수 있다는 관측이 제기됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)