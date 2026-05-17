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MLB 김하성, 3경기 연속 무안타…타율 0.059

이정찬 기자
작성 2026.05.17 11:45 조회수
MLB 김하성, 3경기 연속 무안타…타율 0.059
▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

애틀랜타 브레이브스 김하성이 세 경기 내리 침묵했습니다.

김하성은 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스와 홈경기에 7번 타자 유격수로 출전해 4타수 무안타로 물러났습니다.

오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술과 재활을 거쳐 지난 13일 빅리그에 복귀한 김하성의 타율은 0.059(17타수 1안타)로 떨어졌습니다.

김하성은 보스턴의 왼손 강속구 투수 페이턴 톨리의 몸쪽 빠른 볼에 2회 헛스윙 삼진, 5회 바깥쪽 커브에 서서 삼진을 당했습니다.

7회에는 우익수 뜬공으로 잡혔습니다.

김하성은 2대3으로 추격하던 9회말 투아웃 만루 끝내기 찬스에서 불운한 투수 앞 땅볼에 그쳤고, 경기는 그대로 끝났습니다.

김하성이 보스턴 마무리 아롤디스 채프먼을 상대로 볼 카운트 0볼 2스트라이크에서 받아친 날카로운 타구는 중전 안타성으로 보였지만 채프먼의 오른쪽 발목을 맞고 굴절됐습니다.

채프먼이 재빨리 일어나 공을 잡아 1루에 토스했고, 헤드 퍼스트 슬라이딩한 김하성 보다 한발 빨랐습니다.

김하성은 타석에서와 달리 수비에서는 안정적으로 내야를 지켰습니다.

(사진=게티이미지)
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