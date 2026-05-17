미 핵항모 포드호, 326일만에 귀항…베트남전 이후 최장 배치

▲ 16일(현지시간) 버지니아주(州) 노퍽항으로 귀항한 미국 해군 항공모함 '제럴드 R. 포드' 호에서 승조원들이 하선하고 있다.

미국 해군의 최신 항공모함 '제럴드 R. 포드'호가 현지시간 16일 버지니아주 노퍽항으로 귀항했습니다.포드호는 지난해 6월 출항한 뒤 총 326일간 해상에 머물렀습니다.이는 베트남 전쟁 이후 실제 임무 수행 기준으로 미국 항공모함 가운데 최장 배치 기록입니다.종전 기록은 2020년 코로나19 팬데믹 당시 '에이브러햄 링컨' 호가 기록한 294일이었습니다.미 해군의 항공모함 배치 기간은 통상 6개월 안팎입니다.도널드 트럼프 대통령 집권 1기 때인 2017년 취역한 포드호는 전장 351ｍ, 선폭 41ｍ(비행갑판 80ｍ)에 함재기를 75대 이상 탑재할 수 있는 세계 최대 규모 항모로, 신형 핵발전 플랜트, 통합 전쟁 시스템, 이중 대역 레이더 등 최첨단 기술이 적용됐습니다.승조원 규모는 4천500명에 이릅니다.포드호는 지난해 6월 지중해와 북해를 순항하는 평시 임무를 위해 출항했지만, 지난해 11월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 작전을 위해 카리브해로 파견된 뒤 올초엔 다시 중동으로 재배치돼 이란 전쟁 초기 작전에 참가했습니다.이례적으로 긴 배치 과정에서 승조원들의 피로와 장비 노후화 문제도 불거졌습니다.지난 3월 홍해에선 함내 세탁실 화재가 환기 시스템까지 번져 600명의 승조원이 침상을 잃었습니다.항공기 사출 장치와 위생 설비 등 기계적 결함 문제도 발생했고, 식량 부족과 우편 배송 지연 문제도 반복됐습니다.지난 3월 노퍽항에서 열린 승조원 가족 설명회에선 참석자들이 당시 해군 수뇌부를 향해 야유를 보내기도 했습니다.미군이 보유한 현역 항공모함은 11척으로, 모두 핵추진 항공모함입니다.이 중 니미츠급이 10척, 제럴드 R. 포드급이 1척입니다.(사진=AP, 연합뉴스)