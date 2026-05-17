일, 동남아 8개국과 위성정보 등 공유 추진…"해상안전 확보"

▲ 다카이치 일본 총리

일본이 수입물자의 주요 수송로인 해상교통로 방위를 강화하기 위해 동남아 국가들과 정보 공유를 확대한다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.일본 정부는 인공위성 등으로 정보를 수집하는 '해양 상황 파악 시스템'(MDA)을 구축하고 2030년대 초반까지 동남아 8개국의 참여를 추진할 계획입니다.이러한 내용은 다카이치 사나에 일본 총리가 강한 경제를 내세우며 작년 11월 신설한 일본성장전략회의의 민관투자로드맵에 담길 예정이며, 일본 정부는 정부개발원조와 '정부 안전보장 능력강화 지원' 사업을 동남아 각국 참여 촉진에 활용할 계획입니다.일본은 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되는 등 해상교통로를 통한 자원 확보에서 불안정성이 커지는 상황에서 항로 방위 체계 강화를 추진 중입니다.말레이반도와 인도네시아 수마트라섬 사이 말라카 해협, 타이완과 필리핀 바탄제도 사이 바시 해협 등 해상 요충지와 인접한 국가들과 해상 운송 정보를 공유함으로써 경제안보를 강화하고 이 일대에서 군사적 영향력 확대를 꾀하는 중국을 견제할 목적으로 풀이됩니다.일본은 정부개발원조와 정부 안전보장 능력강화 지원 사업을 통해 동남아와 태평양 도서국가 등에 순시선과 경비정, 감시용 무인항공기를 보내왔습니다.지난해 인도네시아에 경비정, 말레이시아에 잠수 작업 지원선을 각각 보냈고 재작년에는 필리핀에 순시선을 제공했습니다.닛케이는 이들 나라가 일본과 MDA 참여를 논의할 후보국들이라고 지목했습니다.다카이치 총리는 지난 2일 베트남 순방 당시 하노이 대학에서 한 새로운 '자유롭고 열린 인도 태평양(FOIP)' 정책 연설에서 해양 안보 확보의 중요성을 강조했습니다.아울러 일본 정부가 연내 개정을 추진 중인 국가안전보장전략 등 3대 안보문서에도 해상교통로 방위 강화 전략이 담길 전망입니다.