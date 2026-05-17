유해란, LPGA 크로거 퀸시티 챔피언십 3R 3위…선두와 4타 차

▲ 유해란

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 LPGA 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만 달러) 3라운드에서 3위로 도약했습니다.유해란은 오늘(17일) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 7개와 보기 3개를 묶어 4언더파 66타를 쳤습니다.2라운드까지 3언더파로 공동 10위에 이름을 올렸던 유해란은 중간 합계 7언더파 203타가 되며 단독 3위가 됐습니.단독 선두에 오른 로티 워드(잉글랜드·11언더파 199타)와는 4타 차입니다.2023년 LPGA 투어에 데뷔해 1승을 거두고 신인상을 받은 유해란은 2024년과 지난해도 1승씩 올려 통산 3승을 수확했습니다.이번 시즌엔 앞서 9개 대회에 출전해 5차례 톱10에 오른 유해란은 또 한 번 상위권 성적 기대감을 키운 가운데 마지막 날 역전 우승을 노립니다.악천후로 현지 오전 시간대에 2시간 반 중단됐다가 재개된 경기에서 3라운드에 나선 유해란은 전반 6∼8번 홀에서 연속 버디를 작성하는 등 두 타를 줄였고, 후반에도 두 타를 더 줄였습니다.유해란은 "일찍 일어났는데 시작하기도 전에 경기가 연기되면서 하루가 좀 길었다.그래도 루틴을 똑같이 이어가려고 한 게 좋은 경기한 요인인 것 같다"면서 "내일 잔여 경기 없이 치를 수 있게 돼 기분이 좋다"고 소감을 밝혔습니다.이어 유해란은 "여전히 코스가 편하진 않고 어렵다"면서 "내일도 스윙만 생각하며 열심히 치겠다"고 덧붙였습니다.아마추어 세계랭킹 1위 출신으로 지난해 7월 프로 데뷔전인 LPGA 투어 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에서 정상에 올랐던 워드는 3라운드에서 5언더파를 치며 단독 선두로 뛰어올라 투어 두 번째 우승에 다가섰습니다.어맨다 도허티(미국)가 워드에게 3타 뒤진 2위(8언더파 202타)에 자리했고, 리디아 고(뉴질랜드)가 4위(6언더파 204타)입니다.세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 공동 5위(5언더파 205타), 전인지와 윤이나는 공동 10위(4언더파 206타)로 3라운드를 마쳤습니다.2라운드 공동 선두였던 고진영은 3라운드에서 5타를 잃으며 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국) 등과 공동 19위(2언더파 208타)가 됐습니다.최혜진과 김아림 등도 공동 19위에 이름을 올렸습니다.(사진=게티이미지)