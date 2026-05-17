U-17 축구대표팀, 아시안컵 4강행 불발…승부차기 끝에 우즈베크에 패배

▲ 최재혁(가운데)이 우즈베키스탄과의 경기에서 드리블하고 있다.

한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 4강 진출에 실패했습니다.김현준 감독이 이끄는 한국 대표팀은 오늘(17일) 오전(이하 한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 대회 8강전에서 지난 대회 우승국인 우즈베키스탄과 정규시간 90분 동안 2대2로 맞선 뒤 승부차기에서 3대5로 져 4강 진출이 무산됐습니다.우리나라가 이 대회에서 4강에 오르지 못한 것은 조별리그에서 탈락한 2016년 인도 대회 이후 10년 만입니다.한국은 역대 두 차례 우승(1986, 2002년)과 세 차례 준우승(2008, 2014, 2023년)을 차지했고, 직전인 2025년 사우디 대회에서는 4강에 올랐습니다.다만 우리나라는 이번 대회 8강 진출로 오는 11월 카타르에서 열리는 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 출전권은 확보했습니다.조별리그에서 베트남(2승 1패)에 이은 C조 2위(1승 2무)로 8강에 오른 한국은 전반 22분 문지환(FC서울 U-18)의 선제골로 앞서 나갔습니다.하지만 전반 41분 수비 실수로 아크로르베크 라브샨베코프에게 동점 골을 내줬습니다.추가시간에는 라브샨베코프에게 추가 골까지 허용해 1대2로 역전당한 채 전반을 마쳤습니다.후반 들어 만회를 위해 상대 골문을 줄기차게 두드리던 한국은 후반 43분 안선현(포항 스틸러스 U-18)이 페널티아크 정면에서 오른발로 감아 찬 공이 골문 구석에 꽂혀 승부를 원점으로 돌렸습니다.대회 규정에 따라 연장전 없이 실시된 승부차기에서 우즈베키스탄 5명의 키커가 모두 킥을 성공시켰지만 한국은 네 번째 키커 박경훈(수원 삼성 U-18)이 실축해 대회 일정을 마감했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)