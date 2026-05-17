민주 "'정청래 암살단 모집' 제보 접수…경찰에 신변보호 요청"

▲ 정청래 민주당 대표

민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 SNS상에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 있다는 제보가 잇따라 접수돼 경찰에 수사를 의뢰했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.중앙당 선거대책위원회 강준현 공보단장은 이날 국회에서 연 기자회견을 통해 "공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다"며 "어제 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 함께 철저한 신변 보호 요청을 했음을 알린다"고 말했습니다.강 단장은 해당 테러 모의와 관련해 지역이나 집단이 특정된 게 있느냐는 질문엔 "수사를 해봐야 한다"고 답변했습니다.'전북 당원들과 연관이 있느냐'라는 질문엔 "아이디를 쓰기 때문에 당사자가 어느 지역인지는 모른다"고 했습니다.전북은 도지사 선거에서 민주당 이원택 후보와 '대리비 지급' 논란으로 민주당에서 제명된 뒤 무소속으로 출마한 김관영 후보가 경합하는 지역입니다.전북 당원 일각에선 김 후보에 대한 당의 제명 조치에 대한 불만 여론이 있습니다.강 단장은 '단순한 분노 표출이 아닌 조직적인 모의 정황인가'라는 질문엔 "단순한 분노 표현이 아니고 구체적인 표현까지 언급됐기 때문에 수사 의뢰를 진행하게 된 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "테러뿐 아니라 테러 모의만으로도 중대 범죄"라며 "그 배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다"고 강조했습니다.이어 "무의식에 자리 잡은 공포심으로 스스로 몸을 사릴 수밖에 없게 하는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위"라며 "이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박"이라고 지적했습니다.한편 강 단장은 전북지사 선거와 관련, "이원택 후보는 우리 당에서 정상적으로 경선을 통해 공천받은 후보"라며 "다른 후보를 돕는 것은 해당 행위이고 그것을 막는 것은 당의 책무"라고 언급했습니다.