대기업 1분기 영업익 156조 원 돌파…삼전·하이닉스가 60%

▲ 삼성전자, SK하이닉스

올해 1분기 국내 대기업의 영업이익이 156조 원을 넘어섰습니다.반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 전체의 60%를 차지하며 성장세를 견인했습니다.기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 중 지난 15일까지 분기보고서를 제출한 328개 사의 1분기 실적을 분석한 결과, 이들 기업의 영업이익 합계는 156조 351억 원으로 전년 동기 대비 158.6%, 95조 7천57억 원 증가했습니다.같은 기간 매출은 1천36조 3천970억 원으로 29.4% 늘었습니다.기업별로면 삼성전자의 영업이익이 57조 2천328억 원으로 가장 컸습니다.전년 동기 대비 756.1% 급증하며, 지난해 연간 영업이익 43조 6천11억 원을 넘어섰습니다.2위인 SK하이닉스는 1분기 37조 6천103억 원의 영업이익을 기록해 작년 1분기와 비교해 405.5% 증가했습니다.양사의 영업이익 합계는 94조 8천431억 원으로 전체 500대 기업 1분기 영업이익의 60% 이상을 차지했습니다.업종별로는 전체 19개 업종 가운데 16개 업종의 영업이익이 증가했습니다.가장 높은 증가율을 기록한 업종은 석유화학으로, 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 567.1% 늘어난 8조 676억 원이었습니다.중동 전쟁 여파로 제품 가격이 오른 데 따른 일시적 효과로 분석되며, 오는 2분기에는 고가에 들여온 원유가 원가 부담으로 작용하면서 수익성이 악화할 가능성이 높습니다.삼성전자와 SK하이닉스가 포함된 IT·전기·전자 업종의 1분기 영업이익은 98조 1천237억 원으로 전년 동기 대비 493.1% 증가했습니다.증권 업종도 증시 활황에 힘입어 영업이익이 121.6% 늘었습니다.