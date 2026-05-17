워시 미 연준 차기의장, 취임 앞서 쿠팡주식 매각…이사직도 사임

▲ 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장이 취임을 앞두고 쿠팡 모기업인 쿠팡아이앤씨(Inc.·이하 쿠팡)의 주식 매각에 나섰습니다.현지시간 16일 미국 증권거래위원회 공시 자료에 따르면, 워시 차기 의장은 보유 중인 쿠팡의 A형 보통주 10만 2천363주를 매각하겠다고 신고했습니다.이번에 매각하는 주식은 워시 차기 의장이 지난 2021년 8월부터 2025년 6월까지 이사회 활동 보상으로 네 차례에 걸쳐 수령한 양도제한조건부주식(RSU)으로, 신고서상 매각 예정 주식의 시장 가치는 168만 1천998달러, 우리 돈 약 25억 2천만 원입니다.이번 쿠팡 주식 매각은 연준 의장 취임에 따른 이해 상충 소지를 없애려는 조치로 풀이됩니다.연준 윤리 규정은 의장과 이사가 개별 기업의 주식을 보유할 수 없도록 하고 있습니다.다만 워시 차기 의장이 보유한 쿠팡 주식은 45만 9천여 주에 달해, 이번 매각분은 보유 지분의 약 22.3% 수준입니다.주식 시장에 미칠 영향을 줄이기 위해 분할 매각을 선택한 것으로 보이며, 이후 나머지 지분에 대한 추가 매각 신고가 이어질 것으로 예상됩니다.워시 차기 의장은 2019년 10월부터 쿠팡 이사로 활동해왔지만, 지난 13일 연준 의장으로 상원에서 인준을 받자 이사직에서 물러났습니다.쿠팡은 공시를 통해 워시 이사의 사임이 연준 의장 취임에 따른 것이라고 설명하면서 "회사의 운영, 정책, 관행과 관련한 이견에 따른 것이 아니다"라고 강조했습니다.화장품 기업 에스티로더의 상속자 로널드 로더의 사위이기도 한 워시 차기 의장은 역대 연준 의장 중 최고 자산가로 꼽힙니다.지난 4월 공개된 재산신고 내역에 따르면, 그와 배우자의 공동 보유 자산은 최소 2억 달러, 우리 돈 약 3천억 원에 달합니다.(사진=AP, 연합뉴스)