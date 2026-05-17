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태국 방콕서 화물열차가 버스 들이받아…8명 사망

제희원 기자
작성 2026.05.17 07:12 조회수
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<앵커>

태국 방콕의 철도 건널목에서 화물 열차가 버스를 들이받아 최소 8명이 숨지고 30명이 넘게 다쳤습니다. 사고 당시 CCTV에는 열차가 선로 위에 멈춰 선 버스를 그대로 들이받는 장면이 담겼습니다. 충돌 직후 버스에 불까지 붙으면서 피해가 더 커졌습니다.

보도에 제희원 기자입니다.

<기자>

정체된 차량 행렬 사이, 주황색 버스 1대가 철길 위에 멈춰 서 있습니다.

잠시 뒤, 선로를 따라 달려오던 화물 열차가 승객을 태운 버스를 그대로 들이받습니다.

열차는 충돌 직후 화염에 휩싸인 버스를 수십m 더 밀고 들어간 다음에야 멈춰 섭니다.

현지시간 어제(16일) 오후, 태국 방콕의 공항철도 막카산역 인근 철도 건널목에서 발생한 이 사고로 8명이 숨졌다고 태국 교통당국이 밝혔습니다.

현장에 출동한 소방은 사고 발생 약 20분 만에 불을 껐지만, 불에 탄 버스 안에서 운전기사와 승객 등 8명의 시신을 수습했습니다.

승용차와 오토바이 여러 대도 2차 충돌에 휘말리면서 일부는 불길에 휩싸였습니다.

주말 도심 한복판에서 벌어진 이번 사고로 다친 사람은 30여 명, 이 가운데 2명은 중태인 것으로 전해졌습니다.

[시리퐁 앙카사쿨키앗/태국 교통부차관 : 원래는 (철도 건널목에서) 차단봉이 반드시 내려와야 합니다. 차단봉이 내려와야 신호를 줄 수 있는 겁니다. 그런데 이번 경우에는 차단봉이 내려오지 않았습니다.]

태국 정부는 열차 데이터 기록 장치를 회수하고 건널목 자동 차단기 오작동 가능성 등 이번 사고 원인을 조사하고 있습니다.

(영상편집 : 박지인)
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