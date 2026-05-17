듀플랜티스, 다이아몬드리그 개막전 우승…세계 기록 경신은 실패

▲ 아먼드 듀플랜티스

개인 통산 15차례 세계기록을 경신한 '스파이더맨' 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 2026 세계육상연맹 다이아몬드리그 개막전에서 우승했습니다.듀플랜티스는 어제 중국 상하이에서 열린 다이아몬드리그 남자 장대높이뛰기에서 6ｍ12의 대회 신기록을 세우며 여유 있게 정상에 올랐습니다.이날 경기는 메달 경쟁보다 듀플랜티스의 세계 기록 경신 여부에 더 큰 관심이 쏠렸습니다.그는 지난해 9월 세계육상선수권대회 남자 장대높이뛰기 결선에서 6ｍ30을 넘어 세계기록을 세웠고, 지난 3월 자신의 애칭을 딴 국제 실내대회, 몬도 클래식에서 6.31ｍ를 뛰어 개인 통산 15번째 세계기록 경신에 성공했습니다.듀플랜티스는 이날 5ｍ60, 5ｍ80, 6ｍ00을 모두 1차 시기에 가볍게 넘으며 몸을 풀었습니다.다른 모든 선수가 5ｍ90을 넘지 못해 듀플랜티스의 우승이 확정됐습니다.듀플랜티스는 자신과 싸움을 시작했습니다.바로 6ｍ12로 바를 올린 뒤 1차 시기에서 쉽게 성공했습니다.그리고 곧바로 세계 기록, 6ｍ32에 도전했습니다.그는 1차 시기에서 바를 건드려 실패했고, 2차 시기에선 관중들의 응원을 유도한 뒤 힘차게 뛰었으나 역시 신기록을 세우지 못했습니다.마지막 3차 시기까지 실패한 듀플랜티스는 밝게 웃으며 관중들에게 감사 인사를 전했습니다.듀플랜티스는 2020년 2월에 6ｍ17을 넘어 2014년 르노 라빌레니(프랑스)가 작성한 종전 실내 세계기록(6ｍ16)을 6년 만에 경신했고, 이후 무려 15차례나 세계기록을 깨며 장대높이뛰기 역사를 새로 쓰고 있습니다.한편 올 시즌 다이아몬드리그 개막전은 지난 8일 카타르 도하에서 열릴 예정이었으나 국제 정세 문제로 연기되면서 이번 대회가 개막전이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)