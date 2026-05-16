태국 방콕 시내 철도 건널목서 화물 열차-버스 충돌…최소 8명 사망·30여명 부상

▲ 16일(현지시간) 오후 태국 방콕 도심의 건널목에서 열차가 버스와 충돌, 버스가 불에 탄 현장.

현지시간 16일, 태국 방콕 시내 철도 건널목에서 화물 열차가 버스를 들이받으면서 난 화재로 최소 8명이 숨지고 30여 명이 다쳤다고 현지 언론들이 전했습니다.네이션·방콕포스트 등 현지 매체에 따르면 이날 오후 3시 40분쯤 방콕 도심 공항철도 마까산역 인근 건널목에서 화물열차가 버스를 들이받았습니다.방콕대중교통공사(BMTA) 소속 버스가 건널목 철로 위에서 신호등에 멈춰 서 있다가 달려오던 화물열차와 충돌, 수십m를 밀려가다가 화염에 휩싸였다고 태국 교통 당국은 전했습니다.또 주변의 승용차와 오토바이 여러 대가 2차 충돌에 휘말렸고 일부는 불길에 휩싸였습니다.현장에 출동한 소방 당국은 사고 발생 약 20분 만에 버스 등의 불을 껐으나 버스는 전소됐습니다.구조 인력들은 버스 안에서 시신 8구를 발견했으며, 버스 안팎의 부상자들을 구조해 인근 병원으로 후송했습니다.목격자 아운(38)은 건널목 앞에 자신의 차를 세웠는데 갑자기 두 번의 큰 충돌음이 난 뒤 충돌로 생긴 파편이 차 왼쪽 옆면에 부딪혔다고 현지 매체 카오솟에 밝혔습니다.그는 "돌아보니 기차가 버스를 밀어내고 있었고 곧바로 불길이 치솟았다"면서 사고가 너무 순식간에 벌어져 자신의 차도 충돌에 휘말릴 뻔했다고 말했습니다.소셜미디어에 퍼진 당시 영상에는 건널목 위에 서 있는 버스의 측면을 화물열차가 들이받는 모습이 담겼습니다.당국은 건널목 신호등의 오작동 가능성 등을 포함해 자세한 사고 경위를 조사 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)