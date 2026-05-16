이스라엘군 "하마스의 가자지구 최고 지도자 알하다드 제거"

▲ 이스라엘군에 의해 제거된 하마스 가자지구 최고지도자 알하다드

이스라엘군이 팔레스타인 무장 정파 하마스의 가자지구 지도자이자 군사 조직인 알카삼 여단의 책임자인 이즈 알딘 알하다드를 제거했다고 현지시간 16일 밝혔습니다.이스라엘군은 성명을 통해 "전날 밤 감행된 표적 공습을 통해 알하다드를 제거했다"면서 "알하다드는 잔혹한 10월 7일 기습 학살의 설계자 중 한 명"이라고 설명했습니다.알하다드는 지난해 5월 전 하마스 지도자 모하메드 신와르가 사살된 이후 가자지구 내 하마스의 군사 총책 및 지도자 자리를 승계한 인물입니다.이스라엘군은 "그가 최근까지도 테러 조직의 군사 역량을 재건하고, 이스라엘 민간인과 이스라엘군 부대를 겨냥한 다수의 테러 공격을 기획해왔다"고 강조했습니다.이스라엘군은 이어 "알하다드는 전쟁 내내 하마스에 억류된 수많은 이스라엘 인질을 감금하고 관리했다"며 "인질들을 방패막이로 삼는 전술을 쓰기도 했다"고 덧붙였습니다.앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이스라엘 카츠 국방부 장관은 가자지구 최대 도시 가자 시티에서 알하다드를 겨냥한 표적 공격을 가했다고 밝힌 바 있습니다.(사진=하마스 영상 캡처, 연합뉴스)