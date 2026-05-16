[날씨/XR] 다음 주초까지 무더위…전국 대체로 맑은 하늘

연일 불볕더위가 계속되고 있습니다.



전국이 고기압의 영향권에서 강한 일사까지 더해지며 고온 현상이 나타나고 있는 건데요.



오늘(16일) 특히 영남 지역의 기온이 크게 올랐습니다.



대구가 33.2도, 김천은 무려 34.8도까지 오르면서 올봄 들어 전국에서 가장 높은 기온이 기록됐습니다.



이러한 더위는 다음 주초까지 이어지겠는데요.



당분간 서울 낮 기온이 30도 안팎까지 오르겠고, 대구는 내일 33도, 모레 월요일에는 34도까지 치솟겠습니다.



연일 맑은 하늘에 햇볕도 매우 강하게 내리쬐고 있습니다.



여기에 오후 시간대가 되면 오존 농도 또한 나쁨 수준으로 농도가 짙어지니까요, 낮 시간대에 장시간 야외 활동은 피해주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 확인해 보시면 전국이 서해상에 위치한 고기압의 영향을 받으며 대체로 맑은 모습이고요, 내일도 전국 하늘 맑게 이어지겠습니다.



또 밤사이 전남 서해안 지역은 가시거리 200m 미만의 짙은 안개에 유의가 필요하겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울과 대구가 16도로 오늘 아침과 비슷하겠고요, 낮 기온은 강릉 31도, 광주 32도까지 오르며 일교차도 크겠습니다.



다음 주 수요일 오후부터 목요일 오전 사이에는 전국에 비가 한차례 내리며 고온 현상이 주춤할 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)