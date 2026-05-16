'쾅' 벽 뚫고 돌진…수영장으로 떨어진 자동차

<앵커>



오늘(16일) 경남 밀양의 한 실내 수영장으로 갑자기 차량이 벽을 뚫고 떨어지는 사고가 있었습니다. 70대 운전자가 후진을 하다가 갑자기 수영장 건물로 돌진한 겁니다. 다행히 큰 인명피해는 없었습니다.



KNN 최혁규 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



흰색 차량 한 대가 후진하더니 갑자기 지나가는 차량을 들이받습니다.



잠시 멈추는가 싶던 차량은 갑자기 스포츠센터 건물 쪽으로 돌진합니다.



건물 외벽을 뚫고 들어온 차량은 그대로 지하 1층 수영장으로 추락합니다.



갑자기 차량이 떨어지자, 안에 있던 이용객들은 황급히 몸을 피합니다.



[사고 피해자 : 수영하고 있는데 둔탁한 무언가가 머리를 확 쳐서 나왔는데 차가 이렇게 전복돼 있었고….]



사고가 난 건 오늘 오전 10시 20분쯤.



이 사고로 70대 운전자 A 씨와 수영장에 있던 50대 여성 등 2명이 가벼운 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



사고 현장입니다.



사고 당시 10명 가까운 사람들이 주말을 맞이해 자유 수영을 즐기고 있었는데요.



자칫하면 큰 피해로 이어질 뻔한 아찔한 순간이었습니다.



경찰은 운전자가 음주나 무면허는 아닌 만큼 충돌 이후 당황해 사고를 냈을 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다.



[경찰 관계자 : 연세가 있다 보니까. 후진을 하면서 뭐 다른 차량하고 부딪히다 보니까 그때부터 기억이 없답니다.]



수영장 측은 일단 사고 차량을 수습하는 대로 벽면과 바닥 수리에 들어갈 방침이지만, 정상 재개장까지는 2, 3개월 이상 걸릴 것으로 추정하고 있습니다.



(영상취재 : KNN 권용국)



KNN 최혁규