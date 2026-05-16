김용남·조국 한날 개소식…단일화는 선 긋기?

<앵커>



수도권 최대 격전지로 꼽히는 '경기 평택을'에서는 민주당 김용남, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연 후보의 선거사무소 개소식이 한꺼번에 열렸습니다. 각 당 지도부가 총출동한 가운데 단일화는 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘(16일) 오후 경기 평택에서 열린 민주당 김용남 후보 선거사무소 개소식, 정청래 대표를 비롯한 당 지도부와 중진 의원들이 집결해 지원 사격에 나섰습니다.



김 후보는 자신을 '중도 보수 확장 전략의 최선두에 선 보병'이라고 강조하며 조국 조국혁신당 후보를 이렇게 견제했습니다.



[김용남/민주당 경기 평택을 후보 : (상대 후보 측이) 아무리 왜곡해서 공격을 하더라도 지긋지긋한 네거티브를 계속하더라도 저는 참아내겠습니다.]



이보다 1시간 앞서 개소식을 연 조국 후보.



민주 진보 진영의 '적자'는 자신이라고 강조했습니다.



[조국/조국혁신당 경기 평택을 후보 : 제5기 민주 정부의 수립을 위해 더 강한 정치, 더 굳센 정치, 바로 그 사람이 저라고 감히 말씀드립니다.]



범여권 후보 단일화에 대해서는 "국민의힘 후보가 1등 할 가능성이 거의 제로이기 때문에 단일화 전제 조건 자체가 의미가 없다"면서도 선거 이후 민주 진영 간 연대와 통합은 책임지고 추진하겠다고 말했습니다.



진보당 김재연 후보도 선거사무소를 열고 주민을 배신하지 않는 정치를 하겠다고 밝혔습니다.



국민의힘 유의동 후보는 범여권 후보들은 정치를 위해 평택을 선택했다고 꼬집으며 보수 야권 후보 단일화 가능성을 열어뒀습니다.



[유의동/국민의힘 경기 평택을 후보 : (단일화) 가능성이 전혀 없다, 제로라고 말씀은 못 드립니다만 보수의 목소리를 흩어져 있는 목소리를 한데 모으는 것이 저한테는 더 급하고 시급한 일이기 때문에….]



자유와혁신 황교안 후보 측은 "보수 진영 단일화에 마음을 열어두고 있지만, 구체적인 논의는 없다"고 답했습니다.



본투표 용지 인쇄가 모레부터 진행되는 만큼 내일까지가 '단일화 1차 시한'으로 꼽히는데, 범여권, 보수 야권 모두 그전까지 단일화 합의에 이르기는 쉽지 않을 거라는 전망이 나옵니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 남 일)