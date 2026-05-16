손흥민 4번째 도전·이기혁 깜짝 발탁…북중미 월드컵 최종 명단 발표

▲ 지난해 대전월드컵경기장에서 열린 남자축구 국가대표 평가전 대한민국 대 볼리비아의 경기에서 손흥민이 프리킥으로 선제골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다.

'월드클래스' 손흥민(LAFC)이 홍명보호의 일원으로 네 번째 월드컵 무대에 도전합니다.홍명보 한국 축구대표팀 감독은 오늘 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 출전할 태극전사 26인의 최종 명단을 발표했습니다.손흥민은 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 이재성(마인츠) 등 유럽파 핵심 자원들과 함께 예상대로 최종 명단에 들어 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 4번째 월드컵에 출격합니다.측면 수비와 미드필더로 뛸 수 있는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 외국 태생의 이중국적 선수로는 처음으로 한국을 대표해 '꿈의 무대'에 섭니다.카스트로프는 지난해 9월 평가전을 앞두고서 소속 축구협회를 대한축구협회로 옮기고 꾸준히 홍 감독의 부름을 받아왔습니다.홍 감독은 A매치 출전 경험이 2022년 동아시안컵 홍콩전 한 경기에 불과한 강원FC 센터백 이기혁을 파격적으로 선발했습니다.홍 감독 체제에서는 2024년 11월 북중미 월드컵 아시아 예선 경기를 앞두고 한 번 소집됐을 뿐 경기에 나서지는 못했던 이기혁은 지난 3월 평가전에서 무릎을 다쳐 낙마한 김주성(히로시마)의 빈 자리를 채웁니다.오늘 추가로 몇 명을 더 선발해 사전캠프에서 '무한경쟁'을 이어갈 수도 있다는 전망이 나오기도 했지만 홍 감독의 선택은 26인의 최종명단을 조기에 확정하는 거였습니다.대신 강상윤, 조위제(이상 전북)과 19세 골키퍼 윤기욱(서울) 등 3명의 어린 유망주를 '훈련 파트너'로 데려갑니다.홍명보호 본진은 모레 인천국제공항을 통해 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프로 떠납니다.손흥민을 비롯한 해외파는 곧바로 사전캠프로 합류합니다.사전캠프에서는 우리시간 31일 오전 10시 트리니다드토바고, 6월 4일 오전 10시 엘살바도르와 평가전을 치릅니다.두 경기 모두 솔트레이크시티의 브리검영대 BYU 사우스 필드에서 개최됩니다.대표팀은 이어 결전지인 멕시코 과달라하라 베이스캠프로 6월 5일 떠납니다.조별리그 A조에 속한 홍명보호는 과달라하라 스타디움에서 12일 체코, 19일 멕시코를 상대합니다.이어 25일 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 3차전을 치릅니다.(사진=연합뉴스)