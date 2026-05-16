수사 중에 200억 더?…'1천8백억 부당 대출' 새마을금고 의혹

▲ 경기남부경찰청

1천800억 원대 부당 대출 혐의로 재판을 받는 새마을금고 임직원과 부동산 개발업자가 수사 도중 200억 원의 대출을 추가로 실행했다는 의혹이 제기됐습니다.경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 새마을금고법 위반 및 업무상 배임 혐의로 성남 지역 A 새마을금고 임직원 B 씨 등 3명과 부동산업자 C 씨 등 4명을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.경찰은 지난 12월경 B 씨와 C 씨 등이 타인 명의로 페이퍼컴퍼니를 여러 개 만드는 이른바 명의 쪼개기 방식으로 200억 원의 부당 대출을 일으킨 정황이 있다는 새마을금고중앙회의 고발장을 이달 접수했습니다.고발장에는 이들이 법인 간 자전거래로 담보 가치를 부풀리고 서류를 위조하는 등의 수법을 사용했다는 내용이 포함된 것으로 전해졌습니다.A 새마을금고는 지난 2020년부터 2024년까지 임직원과 부동산 개발업자 등 29명이 1천800억 원대 부당 대출 사건을 일으켜 논란이 된 곳입니다.이번에 고발된 4명은 앞선 사건의 일당 중 일부로, 현재 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 등 혐의로 불구속 기소돼 재판을 받고 있습니다.당시 이들은 동일인 대출 한도 규정을 피해 유사한 수법으로 거액의 대출금을 챙긴 혐의를 받았습니다.B 씨 등 임직원은 대출 실적을 위해 C 씨의 편의를 봐줬고, C 씨는 대출금을 부동산 개발사업 등에 사용한 것으로 파악됐습니다.새마을금고중앙회는 이들이 이전 사건으로 경찰 수사를 받던 시점에 별건의 범행을 저질렀으며, 추가 감사 과정에서 정황을 포착해 경찰에 고발했다고 설명했습니다.경찰 관계자는 "수사 초기 단계인 만큼 고발 취지 등을 전반적으로 들여다보고 있다"고 전했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)