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삼성전자 노사 대화 재개키로…사측 대표 교섭위원 교체

이성훈 기자
작성 2026.05.16 16:20 조회수
삼성전자 노사 대화 재개키로…사측 대표 교섭위원 교체
▲ 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 13일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열린 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문을 마치고 나와 취재진 질문에 답하고 있다.

삼성전자 노사가 노조측 요구대로 사측 대표교섭위원을 교체한 뒤 오는 16일 추가 대화에 나서기로 했습니다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조) 최승호 위원장은 오늘 "사측 대표교섭위원을 (김형로 부사장에서) 여명구 DS피플팀장으로 교체됐다"며 이처럼 공지했습니다.

이어 "안건은 아직 다 준비되지 않았다고 연락받았다"면서 "여명구 팀장이 내려오고 있고, 미팅을 진행할 예정"이라고 전했습니다.

김형로 부사장은 교섭 과정 이해를 위해 발언 없이 조정에 참여하게 해달라는 요청도 수용했다고 최 위원장은 덧붙였습니다.

최 위원장은 또 이재용 삼성전자 회장의 대국민 사과와 관련, "직원들이 회사와의 신뢰가 깨져 조합에 가입했다. DS(디바이스솔루션) 부문의 경우 85% 가입으로 사실상 모두 노조원이고 직원"이라며 "신뢰 회복의 시간이 걸릴 수 있겠지만, 함께 갈 수 있도록 이번 교섭부터 노력해주면 좋겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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