[자막뉴스] 배영 중인 승용차?…70대 몰던 차 '돌진'에 수영하다 '날벼락'

수영장에 사람이 아니라 승용차가 뒤집어진 채 둥둥 떠 있습니다.



차 문은 모두 열려 있고, 주위엔 온갖 파편이 어지럽게 흩뿌려져 있습니다.



수영장에 떠 있는 이 차량, 알고보니 건물을 들이받아 유리창을 깨고 물 위로 떨어진 것이었습니다.



오늘(16일) 오전 10시 30분쯤 경남 밀양시 하남읍 하남스포츠센터에서 70대 여성이 운전하던 승용차 1대가 수영장에 추락했습니다.



센터 1층 유리창을 깨고 건물 안으로 돌진해 지하 수영장으로 추락한 것입니다.



차량은 수영장에 떨어진 후 뒤집어졌고 당시 수영을 하던 사람들이 70대 운전자를 구조했습니다.



현장을 목격한 시민은 "수영하던 남성들이 수영장에 가라앉은 차량에서 운전자를 꺼낸 후 강사가 심폐소생술을 했다"고 전했습니다.



사고 당시 8명 정도가 수영을 하고 있었지만, 차량이 추락한 곳과 떨어져 있어서 크게 다친 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.



다만 유리창 파편에 열상을 입은 것으로 추정되는 50대 여성 1명과 물에 빠진 70대 여성 등 모두 2명이 병원으로 이송됐습니다.



사고를 낸 운전자는 가슴 통증을 호소했지만 의식은 있었던 것으로 전해졌습니다.



스포츠센터 CCTV를 확인한 경찰은 운전자가 수영을 하고 집으로 돌아가려고 차량에 탑승한 뒤 사고를 낸 것으로 파악하고 있습니다.



운전자는 "당시 상황이 전혀 기억나지 않는다"고 진술한 것으로 알려졌고, 경찰은 사고 운전자가 술을 마시거나 무면허로 운전을 한 것은 아니라고 설명했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)