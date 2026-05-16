장동혁의 필승 결의…"수모당해도 호남 동지 외면 안 해"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 16일 전북 전주시 완산구 국민의힘 전북도당에서 열린 전북 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에 참석하고 있다.

국민의힘 장동혁 당 대표가 오늘(16일) 전북을 찾아 외연 확장을 위한 진정성 있는 호남 행보를 지속하겠다는 의지를 밝혔습니다.장 대표는 더불어민주당 독점 구도인 호남에서 국민의힘이 보여주는 진정성이 지역 변화와 발전의 마중물이 될 것이라는 확신을 드러냈습니다.장 대표는 오늘 오전 전주시 완산구 국민의힘 전북도당에서 열린 전북 선거대택위원회 발대식 및 필승결의대회에 참석해 당원들을 격려하고 호남의 전략적 중요성을 강조했습니다.장 대표는 먼저 호남이라는 정치적 험지에서 당의 깃발을 지켜온 당원들의 헌신을 격려했습니다.그는 "호남을 찾을 때마다 늘 감사한 마음이 가장 먼저 든다"며 "특히 우리 국민의힘 당원들과 지지자분들께 고개 숙여 감사드린다"고 전했습니다.이어 "정치적으로 매우 어려운 여건 속에서도 대한민국을 지키고 자유민주주의를 수호할 유일한 힘은 국민의힘밖에 없다는 확신과 변치 않는 믿음으로 당을 지켜주고 계신다"며 "어려움을 온몸으로 당하면서도 헌신하시는 동지들이 있기에 지금의 우리 당이 존재한다"고 말했습니다.장 대표는 조배숙 전북도당 위원장의 제안으로 시작된 월 1회 호남 방문 약속을 언급하며 진정성 있는 행보였음을 강조했습니다.그는 "처음 약속하고 이를 실천하려 했을 때 주변의 만류와 회의적인 시각이 적지 않았다"고 설명했습니다.당 안팎에서 당 대표가 직접 가더라도 호남에서는 단 한 명도 당선되기 어렵다는 의견이나, 그 시간에 다른 취약 지역이나 수도권에 집중하는 것이 정략적으로 이득이라는 조언이 많았다는 것입니다.이에 대해 장 대표는 "결코 그럴 수 없다고 답변했다"며 당시 상황을 회상했습니다.그는 "우리 당을 믿고 매일 같이 정치적 수모와 소외감을 견디며 험지를 지키는 동지들이 이곳에 계시는데, 당 대표라는 사람이 눈앞의 효율성만 따져 이들을 외면할 수는 없다"면서 "제가 현장에서 일시적으로 당하는 수모는 몇 년에 한 번뿐이지만, 매일 외로운 싸움을 이어가는 호남 동지들과 끝까지 함께하겠다"고 덧붙였습니다.장 대표는 국민의힘의 지속적인 호남 구애가 단순한 일회성 이벤트가 아닌 지역 정치를 바꾸는 실질적인 동력이 될 것이라고 내다봤습니다.당장은 가시적인 표심 변화나 선거 결과로 나타나지 않더라도 진정성을 축적해 나간다면 호남 주민들의 마음도 결국 움직일 것이라는 진단입니다.그는 "현재 호남은 민주당이 사실상 모든 정치권력을 장악하고 있는 구조"라고 짚은 뒤 "이런 상황에서 국민의힘이 끊임없이 진정성을 보이고 호남 발전을 위한 구체적인 대안과 노력을 제시해야만, 안주하고 있던 민주당 정치인들도 위기감을 느끼고 비로소 지역을 위해 움직이기 시작할 것"이라고 분석했습니다.이어 "우리가 이곳에서 딛는 발걸음과 목소리가 당장은 미약해 보일지라도 정체된 호남 정치를 자극하고 진정한 지역 발전을 이끄는 시작점은 바로 오늘 우리의 행보가 될 것"이라며 지지자들에게 자부심을 가져 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)