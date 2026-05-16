캣츠아이, 미국 디지털 시상식 '웨비 어워드'서 2관왕

▲ 캣츠아이

하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이가 미국 디지털 시상식 '웨비 어워드'(The Webby Award)에서 2관왕에 올랐습니다.소속사 하이브-게펜레코드는 오늘(16일) 캣츠아이가 지난해 화제를 모은 패션 브랜드 갭(GAP)의 출연 광고 '베터 인 데님'(Better in Denim) 캠페인으로 본상(Webby Award)을 받았다"고 밝혔습니다.캣츠아이는 대중 투표로 결정되는 '패션, 뷰티·라이프스타일, 브랜디드 엔터테인먼트 비디오·필름 부문 피플스 보이스 어워드(People's Voice Award)'도 수상했습니다.웨비 어워드는 미국 국제디지털예술·과학아카데미가 지난 1996년부터 연 국제 시상식으로, 전 세계에서 큰 영향력을 발휘한 웹사이트, 소셜미디어, 앱, 팟캐스트, 광고, AI(인공지능) 작품, 인물 등을 시상합니다.지난해 8월 공개된 갭의 '베터 인 데님' 캠페인은 다양성을 핵심 가치로 내세워 노출 수 80억 회와 조회 수 4억 회 등을 기록했습니다.캣츠아이는 지난해 구글의 '검색어로 본 2025년'에서 미국 '트렌딩 뮤지션' 2위를 차지했고, 틱톡 '2025 올해의 글로벌 아티스트' 1위에 올랐습니다.오는 8월엔 세 번째 미니앨범 '와일드'(WILD) 발매를 앞두고 있습니다.(사진=게티이미지)