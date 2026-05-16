뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

캣츠아이, 미국 디지털 시상식 '웨비 어워드'서 2관왕

조윤하 기자
작성 2026.05.16 13:56 조회수
캣츠아이, 미국 디지털 시상식 '웨비 어워드'서 2관왕
▲ 캣츠아이

하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이가 미국 디지털 시상식 '웨비 어워드'(The Webby Award)에서 2관왕에 올랐습니다.

소속사 하이브-게펜레코드는 오늘(16일) 캣츠아이가 지난해 화제를 모은 패션 브랜드 갭(GAP)의 출연 광고 '베터 인 데님'(Better in Denim) 캠페인으로 본상(Webby Award)을 받았다"고 밝혔습니다.

캣츠아이는 대중 투표로 결정되는 '패션, 뷰티·라이프스타일, 브랜디드 엔터테인먼트 비디오·필름 부문 피플스 보이스 어워드(People's Voice Award)'도 수상했습니다.

웨비 어워드는 미국 국제디지털예술·과학아카데미가 지난 1996년부터 연 국제 시상식으로, 전 세계에서 큰 영향력을 발휘한 웹사이트, 소셜미디어, 앱, 팟캐스트, 광고, AI(인공지능) 작품, 인물 등을 시상합니다.

지난해 8월 공개된 갭의 '베터 인 데님' 캠페인은 다양성을 핵심 가치로 내세워 노출 수 80억 회와 조회 수 4억 회 등을 기록했습니다.

캣츠아이는 지난해 구글의 '검색어로 본 2025년'에서 미국 '트렌딩 뮤지션' 2위를 차지했고, 틱톡 '2025 올해의 글로벌 아티스트' 1위에 올랐습니다.

오는 8월엔 세 번째 미니앨범 '와일드'(WILD) 발매를 앞두고 있습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지