6·3 선거 후보로 7,829명 최종 등록…평균 경쟁률 1.8 대 1

다음 달 3일 치러지는 제9회 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에 총 7,829명이 후보로 등록했습니다.



중앙선거관리위원회는 14∼15일 이틀간 광역단체장, 기초단체장, 광역의원, 기초의원, 비례 광역의원, 비례 기초의원, 교육감, 국회의원 후보 등록을 접수한 결과 이같이 최종 집계됐다고 밝혔습니다.



평균 경쟁률은 1.8대 1로 역대 최저치였던 지난 2022년 지방선거와 같은 수준을 보였습니다.



이번 선거에서는 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원(비례 포함) 933명, 기초의원(비례 포함) 3천35명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 선출합니다.



광역단체장 선거는 후보 54명이 등록해 3.4대 1의 경쟁률을 기록했습니다.



기초단체장 선거는 585명(2.6대 1), 광역의원 1천657명(2.1대 1), 기초의원 4천402명(1.7대 1)의 후보가 출사표를 냈습니다.



비례 광역의원은 354명(2.7대 1), 비례 기초의원은 672명(1.7대 1), 교육감 58명(3.6대 1)이 후보로 나섭니다.



국회의원 재보선의 경우 47명이 출마해 3.4대 1의 경쟁률을 보였습니다.