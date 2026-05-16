오세훈·이준석, 대여 '부동산' 협공…사실상 서울시장 선거공조

▲ 오세훈-이준석, 서울 노원구 공릉동 청년 원룸 방문
국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 개혁신당이 6·3 지방선거를 2주여 앞두고 부동산 문제를 연결고리로 대여 협공에 나섰습니다.
오 후보와 개혁신당이 지방선거 국면이 본격화된 이후 일정을 같이한 것은 이번이 처음으로, 양측이 서울시장 선거에서 사실상 선거 공조에 들어간 것 아니냐는 해석이 나옵니다.
오 후보는 이날 개혁신당 이준석 대표 및 김정철 서울시당 후보는 오늘(16일) 서울 노원구 공릉동의 한 원룸을 방문해서 청년 주거 현장 간담회를 가졌습니다.
오 후보는 "전세 물량은 씨가 마르고 전세 보증금도 오르지만 월세는 급등하는 상황에서 오늘 한 젊은 청년의 월세방에 방문했다"면서 "현 정부 정책대로 가면 '전세 매물 잠금'과 월세 폭등 현상의 해결 실마리를 찾는 것이 불가능에 가깝다"고 말했습니다.
이어 "이재명 대통령이 고집스럽게 현재의 정책을 유지하는 한 전월세 매물을 찾는 분들에게는 고통의 세월이 될 수밖에 없다"면서 "지방선거가 잘못된 전월세 대책에 경종을 울리는 기회가 됐으면 한다"고 강조했습니다.
그러면서 "청년들이 월세 지원까지 받아 저렴하게 이용할 수 있는 7만 4천여호의 월세 임차형 주거를 제공할 것"이라고 약속했습니다.
이 대표는 "정부의 아집으로 주거 사다리가 막히면서 한 단계 한 단계 주거환경을 개선해 나가는 과정 자체가 비현실적인 상황"이라며 "여권은 공소취소 같은 군불을 때는 말만 하는데, 야권이 젊은 세대를 포함한 주거 안정에 함께 목소리를 높여야 한다"고 강조했습니다.
또 더불어민주당 정원오 서울시장 후보의 '무소득 1주택자에 대한 재산세 한시 감면' 정책에 대해선 "민주당은 본인들이 방을 어지른 뒤 치우는 것을 업적이라고 생각한다"며 "부동산 대책이라며 공시지가를 건드리는 것은 부동산 시장의 안정성을 해치는 행위"라고 비판했습니다.
김 후보는 "수도꼭지를 막고 어떻게 물값을 잡겠냐"며 "규제를 대폭 완화해 공급 중심의 '부동산 석방' 정책을 펼치면서 잘못된 거래에 규제하는 데 집중해야 한다"고 말했습니다.
이번 일정은 오세훈 후보 캠프가 제안한 것을 개혁신당이 응하면서 성사된 것으로 알려졌습니다.
오 후보는 "가장 고통받는 분들의 문제를 해결하는 데 힘을 모으는 것은 의미가 있다"라며 "앞으로 어느 정당·정파라도 뜻이 같으면 함께 할 것"이라고 말했습니다.
이 대표도 "공소 취소 특검 등 이재명 대통령의 독주와 부동산 문제에 대해서는 공동으로 대응할 의사가 있고, 이런 협력은 검토할 것"이라고 밝혔습니다.
양측은 다만 후보단일화나 선거연대에는 "전혀 검토하지 않는다"며 선을 그었습니다.
김 후보는 "오 후보와 같은 뜻에서 정 후보가 당선됐을 때 발생하게 될 부동산 대란 문제를 지적하고자 이 자리에 선 것"이라고 말한 뒤 "전세 사기 피해자를 만났을 때 오 후보에게 불만이 많더라.
제가 전달해드리려고 여기에 왔다"며 오 후보를 견제하기도 했습니다.
한편 오 후보는 이날 서울 거주 청년들 50만 명에게 생성형 AI 이용권을 지급해 'AI 기본권'을 보장하겠다는 공약도 발표했습니다.
또 공공도서관과 대학에 공용 AI를 이용할 수 있는 환경을 조성하는 한편 전문 역량을 갖춘 청년에게는 고성능 AI 툴과 멘토링 등을 패키지로 제공하겠다고 말했습니다.
(사진=오세훈 후보 선거캠프 제공, 연합뉴스)
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