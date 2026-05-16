뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"물갈이한다" 큰소리치더니…또 터진 강남경찰서 '룸살롱 스캔들'

김수형 기자
작성 2026.05.16 11:39 수정 2026.05.16 11:49 조회수
PIP 닫기
서울 강남경찰서를 대상으로 한 유흥업소 스캔들이 또다시 벌어졌습니다.

서울 강남경찰서 한 지구대가 전 직원을 상대로 유흥업소 방문 여부에 대한 자체 조사에 나섰습니다.

소속 경찰관 한 명이 관내 유흥업소를 찾아 접대를 요구했다는 의혹이 불거진 겁니다.

이 경찰관은 업소 관계자에게 "사건이 발생해도 덮어줄 테니 잘하라"고 말한 것으로 알려졌습니다.

해당 업소는 20년 넘게 운영된 강남의 최고급 룸살롱으로 알려졌습니다.

평소 취객들로 인한 사건 사고가 끊이지 않아 경찰 출동이 잦았던 곳으로 전해졌습니다.

지구대는 사실관계 확인에 나섰지만, 해당 업소를 다녀왔다고 답한 직원은 단 한 명도 없었던 것으로 파악됐습니다.

문제는 강남서 비위 의혹은 이번이 처음이 아니라는 점입니다.

최근에는 한 수사팀 간부가 유명 인플루언서의 사건을 무마해 주고 금품과 향응을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있습니다.

지난 2019년 '버닝썬 사태' 직후 강남서는 경찰청 '특별 인사 관리 구역'으로 지정됐습니다.

당시 비위가 끊이지 않아, 한때 전국 경찰서 가운데 징계 건수 1위라는 불명예까지 안기도 했습니다.

결국 강남서는 지난 8일, 비강남권 수사 경력자나 변호사 자격증 소지자를 우대하는 '수사·형사과 보직 공모'를 냈습니다.

수사과를 사실상 해체하는 수준의 물갈이를 예고한 조치였습니다.

지난 12일에는 경정급 정기 인사에서 수사·형사과장이 모두 교체됐습니다.

(취재: 김수형, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지