삼성 "쟁의 참여 강요 안돼…상호존중 조직문화 유지해야"

▲ 삼성전자 노사 사후조정 최종 결렬

삼성전자 노조가 예고한 총파업이 나흘 앞으로 다가온 가운데 회사가 직원들을 다독이는 내부 메시지를 공지했습니다.성과급 요구안에 대한 부문 간 입장 차이가 크고 노조 내부 갈등이 법적 분쟁으로 번지는 상황에서 사내 동요를 막기 위한 노력으로 해석됩니다.삼성전자 반도체(DS·디바이스솔루션) 부문은 최근 각 부서장에게 메일을 보내 "쟁의행위와 관련 부서원 간 다양한 의견이 오가는 과정에서 일부 직원들이 심리적 부담을 호소하는 경우가 발생하고 있다"고 지적했습니다.그러면서 "쟁의행위 참여 여부는 직원 개개인의 자유로운 의사에 따라 결정돼야 한다"며 "쟁의행위 참여 여부에 대한 압박, 갈등 등 피해를 보는 부서원이 생기지 않도록 세심한 관리를 부탁드린다"고 강조했습니다.회사는 "쟁의행위 참가를 호소하거나 설득하는 행위로써 폭행·협박을 사용해서는 안 된다"는 내용의 노동조합법 제38조 제1항을 인용했습니다.쟁의행위 참석을 강요받는 등 피해를 입었을 경우 대처 방안에 대해서도 안내했습니다.회사는 ▲ 의사에 반하는 반복적인 참여 요구 ▲ 원치 않는 참여 여부 확인 및 공개 ▲ 타인의 근태 무단 조회 등으로 어려움을 호소하거나 부담을 느끼는 부서원이 있는 경우, 즉시 회사에 공유하거나 조직문화 SOS를 통해 관련 조치를 받을 수 있도록 부서원들에게 안내해달라고 공지했습니다.이에 일부 부서장들은 부서원들에게 해당 내용을 공지하며 "상호 존중의 건전한 조직 문화가 계속 유지되기를 바란다"고 밝혔습니다.또 "쟁의 행위 관련 다양한 의견이 오가는 과정에서 팀원들 간에 문제가 생기지 않기를 바라는 마음에 공지한다"며 "팀원들의 서로의 마음에 상처가 되지 않기를 진심으로 바란다"고 밝혔습니다.삼성전자 노조가 예고한 총파업을 앞두고 심화하고 있는 사내 분열에 따른 피해를 방지하고, 통합과 화합을 강조한 것으로 풀이됩니다.가전·스마트폰·TV 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문 직원들은 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부(이하 초기업노조)가 반도체 사업 성과급 투쟁에만 집중하고 DX부문 요구는 외면하고 있다며 반발하고 있습니다.DX부문 조합원 수천 명이 초기업노조를 탈퇴하고 있으며, 일부는 초기업노조를 상대로 임금협상 체결 및 파업 금지를 요청하는 가처분 신청을 준비하고 있습니다.DS 조합원들 수만 명이 사내 메신저 프로필에 '파업'을 넣고 있는데 반발해, DX 조합원들은 'DS 파업반대'를 프로필에 넣자는 주장도 잇따르고 있습니다.노조는 자신들이 요구한 성과급(OPI) 투명화 및 제도화, 상한폐지에 대해 사측의 입장 변화가 없다며 총파업을 강행하겠다는 입장입니다.