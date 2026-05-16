다저스 스넬, 팔꿈치 부상으로 이탈…롯데 출신 반즈 콜업

▲ 다저스 좌완 블레이크 스넬

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두 차례 사이영상을 받았던 미 프로야구 LA 다저스의 왼손 선발 투수 블레이크 스넬(33)이 팔꿈치 부상으로 이탈했습니다.다저스 구단은 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열리는 2026 MLB 로스앤젤레스 에인절스와 방문 경기를 앞두고 "오늘 선발 등판할 예정이었던 스넬의 왼쪽 팔꿈치에 부상이 발견돼 그를 부상자 명단에 올렸다"고 밝혔습니다.다저스는 스넬을 대신해 오른손 불펜 투수 윌 클라인을 선발로 내세웠습니다.2018년과 2023년 사이영상 수상자인 스넬은 올 시즌 초반 어깨 통증으로 재활하다가 지난 10일 애틀랜타 브레이브스전을 통해 시즌 첫 경기를 치렀습니다.당시 스넬은 3이닝 6피안타 2볼넷 5탈삼진 5실점으로 부진했습니다.다저스는 스넬의 빈자리에 KBO리그 롯데 자이언츠에서 뛰었던 왼손 투수 찰리 반즈(로스앤젤레스 다저스)를 콜업 했습니다.반즈는 2022년부터 롯데의 에이스로 맹활약하다가 지난 해 5월 왼쪽 어깨 근육 부상으로 방출된 뒤 미국으로 돌아갔습니다.그는 시카고 컵스를 거쳐 지난 10일 다저스에 합류해 마이너리그에서 뛰었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)